Flavio Ubirti di Temptation Island 2025 lascia il calcio: sarà tronista a Uomini e Donne

Flavio Ubirti, tentatore di Temptation Island 2025, diventerà il nuovo tronista di Uomini e Donne. La conferma arriva dopo la scelta del single di abbandonare il mondo del calcio per iniziare, appunto, una nuovissima avventura.

Flavio Ubirti da Temptation Island 2025 a Uomini e Donne

24 anni e una carriera nel mondo del calcio, Flavio Ubirti ha conquistato da subito tutti. Sin dalle prime puntate di Temptation Island 2025 il tentatore ha stregato le fidanzate dello show condotto da Filippo Bisciglia. Flavio nel corso della sua avventura nel programma ha creato un legame speciale con Denise, fidanzata di Marco, dimostrando grande maturità e intelligenza.

Dopo la fine della trasmissione di Maria De Filippi, Flavio Ubirti sarebbe pronto a conquistare gli studi di Uomini e Donne. Il tentatore infatti avrebbe lasciato il calcio per dedicarsi ad una carriera in televisione. La conferma della notizia è arrivata da Alberto Bruni, il direttore sportivo della squadra di calcio in cui gioca Flavio, la Baldaccio Bruni di Anghiari, in provincia di Arezzo.

“Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare – ha raccontato al sito Arezzo Notizie -. Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante e niente, ci dobbiamo solo rammaricare. È un contrattempo inatteso per noi”.

Chi è Flavio Ubirti

24 anni e un lavoro come portiere (ora lasciato per diventare tronista a Uomini e Donne), Flavio Ubirti è stato uno dei tentatori più apprezzati di Temptation Island 2025. Originario di un paesino in provincia di Firenze, Flavio nello show di Maria De Filippi ha creato un ottimo rapporto con Denise, fidanzata di Marco.

I due, protagonisti di alcune esterne, hanno imparato a conoscersi e si sono raccontati. Grazie anche alle parole di Denise, i telespettatori sono riusciti a scoprire qualcosa di più su Flavio, apprezzandolo. “Mi stai sorprendendo, perdo di vista che hai 24 anni. A quell’età Marco stava nei locali a stappare bottiglie. Hai un cervello che non finisce mai, hai quello che mi sarebbe piaciuto avesse Marco come qualità”, ha rivelato Denise.

A parlare di Flavio è stato anche un amico del calciatore, Niccolò, che ha rilasciato un’intervista a La Nazione, parlando di lui. “Flavio è un calciatore a livello professionistico. Ha fatto parte dell’Arezzo e ancora oggi gioca. È il suo interesse primario, in campo è sempre stato molto serio e centrato”, ha rivelato.

“Ha il cervello di uno che può arrivare in alto – ha raccontato, descrivendolo come un bravo ragazzo lontano dall’immagine del playboy -. Lui è sempre piaciuto molto, è altruista e senza pretese”. L’amico ha poi rivelato che Flavio non aveva detto a nessuno che avrebbe partecipato a Temptation Island 2025 come tentatore, i suoi amici hanno scoperto tutto solo quando è andata in onda la prima puntata della trasmissione. “Non sapevamo niente, ce l’ha tenuto nascosto. Lo abbiamo scoperto guardando la televisione. È stato molto emozionante e lui è entusiasta ed euforico. E lo siamo anche noi”.