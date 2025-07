Uomini e Donne quando torna: fissata la data delle prime registrazioni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gianni Sperti

Anche se è ancora in pausa estiva Uomini e Donne tornerà presto. La redazione di Maria De Filippi infatti è già all’opera per realizzare le nuove puntate che, in base alle anticipazioni, saranno piuttosto interessanti. Le registrazioni del programma sono state fissate e saranno di sicuro piuttosto movimentate.

Quando torna Uomini e Donne

Uomini e Donne ha chiuso i battenti qualche mese fa, all’inizio dell’estate, dopo l’ennesima stagione di successi. Il tronista Gianmarco Steri infatti ha fatto la sua scelta in prima serata, emozionando il pubblico e portando ottimi risultati alla squadra di Maria De Filippi. La nuova stagione non sarà da meno, con personaggi vecchi e nuovi che si avvicenderanno negli studi Elios.

Secondo le indiscrezioni lanciate la Lollo Magazine, sarebbero state già programmate le registrazioni delle primissime puntate che avverranno il 28 e 29 agosto. Anche se ora tutte le energie di Maria De Filippi sono concentrate su Temptation Island 2025, attualmente in onda, presto la conduttrice tornerà a guidare lo show di dating quotidiano, previsto per settembre 2025.

D’altronde la presentatrice è sempre stata particolarmente legata alla trasmissione, la prima ad averle regalato il successo in tv. Lo show ci ha regalato personaggi iconici, come Tina Cipollari, ma anche momenti emozionanti. Resta un must, inoltre, la scelta di Maria di condurre dalle scale. Una decisione che lei stessa aveva spiegato qualche tempo fa, parlando con Raimondo Todaro ad Amici.

“Raimondo, ti svelo il segreto degli scalini – aveva detto -. Nascono non per scelta ma perché, registrando molte puntate anche nella stessa giornata, ad un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che avrei potuto fare da lì anche tutta la puntata e sono rimasta sugli scalini. Questa è la storia!”

Le novità nella nuova stagione di Uomini e Donne

Chi salirà sul Trono Classico quest’anno? Amedeo Venza ha rivelato che potrebbero sedersi sulla sedia accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari alcuni personaggi molto discussi e amati del piccolo schermo.

Si parla di Perla Vatiero, ex concorrente di Temptation Island e vincitrice del Grande Fratello. Fra i nomi anche quello di Jessica Morlacchi che sarebbe in cerca della persona giusta e vorrebbe trovarla proprio a Uomini e Donne. Nelle scorse settimane fra i nomi più interessanti era emerso quello di Gianni Sperti che potrebbe diventare tronista, seguendo le orme dell’amica Tina Cipollari.

L’indiscrezione era stata lanciata dal settimanale Nuovo Tv che aveva svelato: “Gianni Sperti come Tina Cipollari, anche lui sarà un tronista di Uomini e Donne, sarà alla ricerca dell’amore”. Ospite a Verissimo, Sperti aveva spiegato di essere in cerca della persona giusta: “Se sono sempre chiuso all’amore? Qualcosa è cambiato. Secondo il mio psicanalista io sono alla ricerca di un amore. Secondo lui sono pronto, ho ancora qualche attacco d’ansia, ma creda che sia il momento giusto per lasciarmi andare. Se ho le farfalle nello stomaco? No quelle no, al massimo ho i bruchi. Se avrò le farfalle tornerò da te a raccontarti tutto”, aveva raccontato a Silvia Toffanin.