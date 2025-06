Uomini e Donne, Gianni Sperti nuovo tronista: l’indiscrezione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Gianni Sperti

Gianni Sperti sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne a settembre 2025? Secondo le ultime indiscrezioni l’opinionista potrebbe presto salire sul trono per cercare l’amore, proprio come accaduto alla sua collega Tina Cipollari.

Gianni Sperti nuovo tronista di Uomini e Donne?

L’ultima stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Gianmarco Steri. Maria De Filippi ha scelto di mandare in onda questo momento cult della trasmissione in prima serata, ottenendo buoni risultati.

Proprio per questo la conduttrice avrebbe in serbo nuove sorprese per la prossima edizione del dating show. Il suo asso nella manica sarebbe un nuovo tronista molto amato dal pubblico. Stiamo parlando di Gianni Sperti, storico opinionista della trasmissione, da anni seduto accanto a Tina Cipollari.

Se qualche tempo fa era stata la vamp a salire sul trono per trovare l’amore, ora sarebbe arrivato il turno di Gianni Sperti. Circa un anno fa, il ballerino e amico di Maria De Filippi aveva accennato alla possibilità di salire sul trono.

“Non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro – aveva detto al Magazine di Uomini e Donne -. Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe”.

La vita privata di Gianni Sperti

Legatissimo alla trasmissione Uomini e Donne, Gianni Sperti è sempre stato molto geloso della sua vita privata che ha protetto in ogni modo. Se il presente amoroso del ballerino è un mistero, tutti conoscono il suo passato.

Era il 1998 quando Gianni Sperti convolò a nozze con Paola Barale, conosciuta dietro le quinte di La sai l’ultima?. Un matrimonio che terminò nel 2002 causando un grande dolore al ballerino.

“Oggi se la vedessi sarei sereno, ma ho la sensazione che lei non avrebbe lo stesso piacere – aveva svelato a Verissimo qualche tempo fa -. Nonostante tutto, a me farebbe piacere perché, l’ho sempre detto, è triste passare un pezzo di vita insieme e poi non condividere nemmeno una telefonata per sapere come stai”.

Nel corso della stessa intervista Sperti aveva confessato a Silvia Toffanin di essere nuovamente innamorato, lasciando intendere la presenza nella sua vita di una persona speciale.

“Secondo il mio psicoanalista io sono alla ricerca dell’amore, crede che io abbia questi momenti di ansia perché sto riassaporando quei momenti iniziali fatti di scambio – aveva detto -. I messaggi, il buongiorno, il cuoricino… Non sono ancora farfalle, sono bruchi, aspettiamo un attimo!”.

La storia d’amore però sarebbe già arrivata al capolinea. O almeno questo sembra suggerire un post pubblicato su Instagram da Gianni Sperti. Sul suo profilo il ballerino ha scritto: “Ci ho riprovato. Ho ripreso il treno. Un treno così bello che non ho avuto bisogno di pensarci. Non ho dovuto ragionare. Era inevitabile. Un’emozione forte mi ha travolto, mi ha fatto perdere, piacevolmente, la bussola e all’improvviso ero lì, su quel treno, sul mio treno […] Poi è arrivata la paura. La paura che non fosse il treno giusto. I primi scossoni, i primi dubbi. Forse quel treno non andava alla mia velocità, forse era scomodo. Mi sentivo sballottato, fuori asse e quella dannata paura mi ha fatto scendere, alla prima fermata”.