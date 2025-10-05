Verissimo, Gianni Sperti conferma il tradimento della Barale: “Scoperto dai giornali”

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Gianni Sperti

Silvia Toffanin, nella puntata del 5 ottobre 2025 di Verissimo, ha intervistato diversi ospiti, tra cui anche Gianni Sperti, che ha fatto una rivelazione importante sul suo passato. Il ballerino, infatti, ha rivelato di aver subito un tradimento da Paola Barale. Un’eventualità che era stata già svelata da Raz Degan, ma che era rimasta senza conferma dei diretti interessati. Il protagonista di Uomini e donne ha voluto anche mandare un importante messaggio ai telespettatori, soprattutto quelli più giovani.

Gianni Sperti, il tradimento subito

Gianni Sperti si è raccontato nel salotto di Verissimo, nel corso della puntata del 5 ottobre 2025. Il ballerino ha ricordato al pubblico che Uomini e donne quest’anno raggiungerà un traguardo davvero importante, quello dei 30 anni, e che lui è protagonista dello show tv da oltre vent’anni.

Dopo la parentesi lavorativa, Gianni Sperti ha parlato dell’amore, svelando di aver chiuso di recente una storia che l’ha cambiato: “Mi sono innamorato e ho vissuto quest’esperienza con la consapevolezza di non essere più capace e, invece, grazie a questa persona, mi sono riaperto alla possibilità di amare e di essere amato”.

Il legame sentimentale è durato solo sei mesi ma è riuscito, in ogni caso, a smuovere in lui qualcosa di nuovo: “Sono contento perché questa storia mi ha aperto il cuore… Ringrazio questa persona che comunque mi ha riaperto”. In ogni caso l’opinionista ha svelato di aver vissuto un periodo di profonda sofferenza e che già aveva intenzione di progettare un futuro con il suo ex: “Non avevo trovato un sentimento così forte, di quello che ti porta a pensare e a progettare un futuro. Pensavo a una convivenza già… Sono stato male. Dopo questa separazione sembrava vuota, andavo in giro per le strade di Roma e non sapevo cosa fare”.

Ma quando Silvia Toffanin è tornata sul passato di Gianni Sperti e sul possibile tradimento subito da Paola Barale e Raz Degan, lui ha deciso di effettuare una rivelazione: “Non è un’accusa ma è la realtà dei fatti, quindi si”. Il ballerino ha raccontato come ha scoperto l’infedeltà della moglie: “Io avevo capito che ci fosse qualcosa, ho chiesto e non mi è stata data la risposta vera. Poi l’ho scoperto dai giornali… Sapevo che era in viaggio con degli amici e poi sono apparse le copertine con lui”.

Gianni Sperti, il periodo buio

Gianni Sperti ha rivelato di aver subito un tradimento, durante il suo matrimonio, ma il ballerino ha anche raccontato il periodo buio vissuto in seguito: “Tu sei sposato e poi, a un certo punto, sei al punto zero… Mi sono ritrovato a 29 anni a frequentare la vita d’adolescente. Ho fatto delle scelte sbagliate, come fanno molti giovani”.

In quel periodo complicato, Gianni Sperti ha fatto uso di sostante stupefacenti e ha voluto raccontare quanto si sia pentito di essere entrato in quel tunnel, anche per sensibilizzare i giovani all’ascolto: “Per fortuna è durato poco. Dopo un po’ mi sono spaventato e non mi piacevo più. Una figura di me che non mi piaceva… Tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto tranne questo”.