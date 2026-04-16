Che fine ha fatto Gianni Sperti

Gianni Sperti è uno dei volti di punta di Mediaset: gravita da tempo attorno alla figura di Maria De Filippi, che affianca da tempo a "Uomini e Donne"

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gianni Sperti

Dalla danza classica al ruolo di “coscienza” del salotto più famoso della tv italiana: la carriera di Gianni Sperti è un esempio di metamorfosi artistica riuscita, capace di resistere ai mutamenti dei gusti televisivi per oltre tre decenni.

Gianni Sperti, dalla danza al piccolo schermo

Nato a Manduria nel 1973, Gianni Sperti ha iniziato il suo percorso con la disciplina ferrea della danza. Il grande pubblico lo ha conosciuto negli anni ’90, quando il suo talento lo ha portato a diventare uno dei ballerini di punta di trasmissioni storiche come La sai l’ultima? e, soprattutto, Buona Domenica. In quel periodo, la sua immagine era legata alla fisicità e alla tecnica, doti che lo hanno reso uno dei professionisti più apprezzati nelle coreografie di Garrison Rochelle e altri grandi maestri.

La sua carriera ha subito una svolta fondamentale nei primi anni 2000. Dopo la vittoria nel reality show La Talpa nel 2005, Gianni ha dimostrato di avere una personalità comunicativa che andava oltre la danza. Tuttavia, è l’incontro professionale con Maria De Filippi a ridefinire il suo destino lavorativo.

Il pilastro di Uomini e Donne

Dal 2003, Gianni Sperti siede sulla poltrona di opinionista a Uomini e Donne. In coppia con l’inseparabile (e spesso battagliera) Tina Cipollari, Gianni è diventato un punto di riferimento per il dating show di Canale5.

Nel 2026, il suo ruolo si è evoluto: non è solo un commentatore, ma un vero e proprio “investigatore” delle dinamiche sentimentali. Conosciuto per la sua schiettezza e per la capacità di scovare incongruenze nei comportamenti dei partecipanti (spesso analizzando i loro profili social in tempo reale), Sperti rappresenta la voce del pubblico più critico e attento. La sua presenza è considerata essenziale per mantenere l’equilibrio tra l’intrattenimento e la veridicità del programma.

Gli altri progetti e la vita privata

Oltre agli impegni quotidiani negli studi Mediaset, Gianni Sperti ha saputo costruire una solida presenza digitale. L’opinionista è spesso ospite in altri format della galassia Fascino, come il daytime di Amici, dove mette a disposizione la sua esperienza per consigliare i giovani talenti. Del resto, dal 2006 al 2009, è stato ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi.

Sperti utilizza i suoi canali social per promuovere anche campagne contro l’abbandono e per la tutela degli amici a quattro zampe, come dimostrato dal profondo legame con la sua cagnolina Mina.

Per quanto riguarda la sfera privata, Gianni mantiene un profilo estremamente sobrio. Dopo la fine del matrimonio con Paola Barale, ha scelto di proteggere la sua intimità, dichiarando spesso di preferire che a parlare siano il suo lavoro e le sue passioni, come i viaggi e la fotografia. Ospite del salotto di Verissimo ha parlato della fine di una relazione che l’ha profondamente cambiato: “Mi sono innamorato e ho vissuto quest’esperienza con la consapevolezza di non essere più capace e, invece, grazie a questa persona, mi sono riaperto alla possibilità di amare e di essere amato“.

Quel legame sentimentale, durato solo sei mesi, è riuscito a smuovere qualcosa: “Sono contento perché questa storia mi ha aperto il cuore… Ringrazio questa persona che comunque mi ha riaperto”.