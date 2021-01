Chi è Serena Iansiti: carriera e vita privata di Livia de Il commissario Ricciardi

editato in: da

Lo studio, il talento, ma anche quella bellezza naturale che colpisce e uno sguardo intenso: Serena Iansiti è un’attrice molto nota che, nel corso della carriera, ha preso parte a numerose produzioni che l’hanno vista mostrare le sue doti recitative sia a teatro che al cinema e, soprattutto, in televisione.

Classe 1985, Serena Iansiti è nata l’11 maggio. La mamma insegnante di lettere e il papà magistrato, Serena sin da giovane è appassionata di recitazione, passione che ha approfondito attraverso lo studio. Prima a Latina, dove si è trasferita da piccolissima e dove, a 15 anni, ha partecipato a un corso serale di teatro, poi a Roma quando a 19 anni è stata ammessa al Centro Sperimentale di cinematografia. Da quel momento per lei prende il via una bella carriera nel mondo dello spettacolo dove debutta su un palco teatrale: nel 2001 infatti va in scena con La misteriosa scomparsa di W.

La notorietà al grande pubblico, invece, è arrivata qualche tempo dopo, quando ha preso parte alla soap opera CentoVetrine dove ha interpretato Lavinia Grimani. In questo periodo Serena Iansiti ha lavorato in diverse produzioni come il cortometraggio Lucrezia Borgia diretto da Mike Figgis nel 2011 e ancora il film prodotto in Gran Bretagna Lords of London, Fondi ’91 di produzione canadese e Un Natale per due prodotto da Sky Italia per la regia di Giambattista Avellino.

Tra i ruoli di primo piano si possono ricordare quello di Ilaria Abate nella serie televisiva Squadra antimafia 4 – Palermo oggi del 2012 e, nel 2013, quello di Anita Sclavi in I segreti di Borgo Larici, miniserie televisiva di cui è la protagonista. Tra gli altri lavori si possono ricordare i cinque episodi di Le tre rose di Eva 3 nel 2015, la partecipazione a Il giovane Moltalbano 2 e, ancora, I bastardi di Pizzofalcone del 2018, serie televisiva tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni in cui interpreta il commissario della scientifica Angela Rosaria Martone e recita, tra gli altri, con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini. Negli anni ha recitato anche in altri spettacoli e ora è pronta a tornare sul piccolo schermo con Il commissario Ricciardi dove recita insieme a Lino Guanciale. Anche questa serie è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Nello show televisivo, diretto da Alessandro D’Alatri e in onda in prima visione su Rai 1 dal 25 gennaio 2021, interpreta Livia Lucani.

Della vita privata di Serena Iansiti si conosce poco, in passato è stata legata all’attore Paolo Pierobon. L’attrice è presente su Instagram dove condivide molte immagini dalle quali emerge in tutta la sua bellezza.