Frasi sui gatti: divertenti e famose da Baudelaire a Bukowski

Fonte: iStock Photos

Considerati nell’Antico Egitto come degli dei, i gatti da secoli affascinano e conquistano l’uomo. Unici e inimitabili, i mici hanno accompagnato gli umani nel tempo, diventando i loro pari e restando sempre al loro fianco.

In tanti nel tempo hanno parlato degli antenati delle tigri, da grandissimi scrittori ad autori, passando per i poeti che hanno celebrato le qualità dei mici, dall’indipendenza al fascino magnetico.

DiLei ha raccolto le citazioni, gli aforismi e le frasi sui gatti per celebrare questi animali domestici che rendono la nostra vita migliore, fra una carezza, coccole e un po’ di fusa.

Frasi dolci da dedicare ai gatti

I gatti sono per natura degli animali molto indipendenti e – si dice spesso – egoisti, ma sanno anche dare tantissimo ai loro padroni. Hanno la capacità, con delicatezza e tenerezza, di farsi amare, conquistando il cuore di chiunque. Le frasi dolci da dedicare ai gatti sono tantissime, perfette per celebrare l’unione indissolubile con il tuo micio e svelare quanto è speciale e unico per te.

Felice è colui che dalla vita non esige più di quello che essa spontaneamente gli offre, facendosi guidare dall’istinto dei gatti, che cercano il sole quando c’è il sole e quando non c’è il sole, il caldo, dovunque esso sia. (Fernando Pessoa)

Un gatto può guardare negli occhi un re. (Proverbio inglese)

Il gatto lecca raggi di luna nella scodella dell’acqua, pensando che siano latte. (Proverbio indù)

Gli occhi di un gatto sono finestre che ci permettono di vedere dentro un altro mondo. (Leggenda irlandese)

Se un gatto ha deciso di amarvi, non c’è nulla che possiate fare. (Katrina Smythe)

Frasi divertenti sui gatti

Schivi, particolari, semplicemente unici, i felini di casa sono stati spesso al centro di riflessioni divertentissime. Sono tanti i personaggi famosi, i poeti e gli scrittori che ne hanno parlato, sempre al limite fra ironia e sarcasmo. Perché i gatti sanno essere tenerissimi, ma anche un po’ snob, strappandoci una risata con il loro atteggiamento particolare.

Un gatto ti permette di dormire sul letto. Sull’orlo. (Jenny De Vries)

È più bello dare che ricevere, specialmente se si tratta di gattini. (Bill Cosby)

A me i gatti neri mi guardano in cagnesco. (Totò)

Se il gatto ha 9 vite, quanti fianchi ha? (Anonimo)

I gatti sono più brillanti dei cane. Non potrete mai chiedere a otto gatti di trainare una slitta sulla neve. (Jeff Valderz)

I cani hanno dei padroni. I gatti hanno del personale. (Bilbo Baggins)

I gatti hanno una vita perfetta: ricevono coccole quando gli pare, dormono 24h su 24, odiano chi vogliono e quando ingrassano sono più belli. (Anonimo)

I gatti non obbediscono al padrone per cause evolutive. Se discendeste dalle tigri, nemmeno voi ubbidireste ai pronipoti delle scimmie! (Anonimo)

Mi era stato detto che l’addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero. Il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni. (Bill Dana)

I gatti sanno come ottenere cibo senza lavoro, riparo senza reclusione e amore senza fatica. (Walter Lionel George)

Quando gioco col mio gatto, chissà se sono io che mi sto divertendo con lui, o lui con me. (Michel De Montaigne)

Anche se ha appena distrutto un vaso Ming, farà le fusa. E di solito gli verrà perdonato tutto. (Lenny Rubenstein)

La gatta frettolosa fa i gattini ciechi. (Proverbio)

Legge del gatto che dorme: Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il padrone in una posizione tanto scomoda per il padrone quanto comoda per il gatto. (Anonimo)

Frasi sui gatti dei grandi personaggi: Bukowski, Hemingway e Baudelaire

I gatti con il loro immenso fascino sono riusciti a conquistare tantissimi autori famosi. Fra loro lo scrittore Charles Bukowski che ha scritto Sui gatti, un libro in cui racconta la sua passione per i felini. “Le piccole tigri”, come li chiama lui, sono i compagni silenziosi di Bukowski, testimoni della sua esistenza, maestri di sopravvivenza e fieri combattenti. L’autore ha sempre affermato di apprezzarli per via della loro indole indipendente, della volontà di non tradire mai la loro vera natura, un po’ cinica e un po’ ribelle. La passione di Bukowski per i gatti si riflette nelle sue citazioni e negli aforismi sui gatti.

Le fabbriche, le prigioni, le notti e i giorni ubriachi, gli ospedali mi hanno rammollito e sbatacchiato come un topo in bocca a un gatto frenetico: la vita.

Più gatti hai, più a lungo vivrai. Se hai cento gatti, vivi dieci volte di più che se ne hai dieci. Prima o poi questa cosa verrà scoperta e la gente avrà migliaia di gatti e vivrà per sempre.

Addormentato a letto mi sveglio e il suo naso tocca il mio naso e quel paio di occhi gialli bellissimi si RIVERSANO in ciò che è rimasto della mia anima

Non mi piace l’amore a comando, come ricerca, l’amore deve venire da te, come un gatto affamato alla porta.

Questo gatto sono io. Tutte e due siamo barboni sopravvissuti alla strada.

A quei dannati gatti non importa proprio niente di niente. E se gliene importasse non mi piacerebbero neanche un po’: le cose cominciano a perdere il loro valore naturale quando si avvicinano alle faccende umane.

Nella mia prossima vita voglio essere un gatto. Per dormire 20 ore al giorno e aspettare di essere nutrito.

Quando sono dilaniato dalle forze, allora guardo uno dei miei gatti… Anche scrivere è il mio gatto. Scrivere mi permette di affrontare le cose.

Un gatto è semplicemente se stesso. Ecco perché quando cattura il povero uccello, non lo molla più.

Il gatto è la bellezza del diavolo.

Ernest Hemingway è stato un grande amante dei gatti. Con le sue citazioni e frasi sui mici ha saputo interpretare il loro animo ribelle.

Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all’uomo: attraversare la vita senza fare rumore.

Non c’è animale più libero del gatto, eppure seppellisce la sua porcheria. Il gatto è l’anarchico migliore.

Charles Baudelaire ha dedicato numerose poesie ai gatti, paragonando la bellezza e l’amore per i felini a quello per le donne. Per il poeta, in particolare, gli occhi dei mici sono molto simili a quelli di una donna: profondi, a volte freddi, ma in grado di ammaliare in ogni caso.

Vieni, mio bel gatto, sul mio cuore innamorato;

ritira le unghie nelle zampe,

lasciami sprofondare nei tuoi occhi

in cui l’agata si mescola al metallo.

Quando le mie dita carezzano a piacere

la tua testa e il tuo dorso elastico e la mia mano

s’inebria del piacere di palpare il tuo corpo elettrizzato,

vedo in ispirito la mia donna.

Il suo sguardo, profondo e freddo come il tuo, amabile bestia,

taglia e fende simile a un dardo, e dai piedi alla testa

un’aria sottile, un temibile profumo

ondeggiano intorno al suo corpo bruno.

I fervidi innamorati e gli austeri dotti amano ugualmente,

nella loro età matura, i gatti possenti e dolci, orgoglio

della casa, come loro freddolosi e sedentari.

Amici della scienza e della voluttà, ricercano il silenzio e

l’orrore delle tenebre; l’Erebo li avrebbe presi per funebri

corsieri se mai avesse potuto piegare al servaggio la loro fierezza.

Prendono, meditando, i nobili atteggiamenti delle grandi

sfingi allungate in fondo a solitudini, che sembrano

addormirsi in un sogno senza fine: le loro reni feconde sono piene di magiche scintille e di frammenti aurei; come sabbia fine scintillano vagamente

le loro pupille mistiche.

Che dolce profumo esala da quel pelo

biondo e bruno! Com’ero tutto profumato

una sera che l’accarezzai

una volta, una soltanto!

È lui il mio genio tutelare!

Giudica, governa e ispira

ogni cosa nel suo impero;

è una fata? O forse un dio?

Quando i miei occhi, attratti

come da calamita, dolci si volgono

a quel gatto che amo

e guardo poi in me stesso,

che meraviglia il fuoco

di quelle pallide pupille,

di quei chiari fanali, di quei viventi opali

che fissi mi contemplano!

Frasi sul fascino misterioso dei gatti

Inutile negarlo, i gatti, con il loro passo sinuoso e lo sguardo attento, sono tanto belli quanto misteriosi e affascinanti. Inafferrabili e indescrivibili, hanno da sempre attirato l’attenzione con la loro particolarità.