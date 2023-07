Barbara D’Urso a “Ballando con le Stelle”: parla Milly Carlucci

“Ballando con le Stelle c’è” e su questo non avevamo dubbi. A prescindere da quanto annunciato durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, lo show del sabato sera di Milly Carlucci è diventato un appuntamento immancabile per milioni di affezionati telespettatori. La conduttrice ne va più che orgogliosa e non lo nasconde, con l’intendo di “Rinnovare il nostro patto di amicizia con il pubblico di Rai1”, come ha affermato in un’intervista al sito DavideMaggio. Intervista nella quale non sono mancate alcune parole rivolte a Barbara D’Urso.

Milly Carlucci, le parole su Barbara D’Urso

Per settimane, ben prima che si ufficializzasse l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset, sul web si è vociferato della possibile presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Possibilità che, alla luce degli ultimi accadimenti, a una distratta occhiata potrebbe sembrare più che plausibile. Dato che la storica conduttrice di Pomeriggio Cinque ha avuto il benservito dall’azienda di Berlusconi, potrebbe approdare alla Rai?

In verità il contratto della D’Urso scade alla fine di quest’anno, perciò sembra lontana l’ipotesi di vederla in giuria a Ballando. L’intervista al sito DavideMaggio è stata un’occasione per riconfermare, seppur velatamente, tutto questo: “Barbara è una grandissima professionista – ha detto la Carlucci -. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera – ovunque lei sceglierà di andare – continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora”. Soltanto un augurio e un attestato di stima per Carmelita, come sono soliti chiamarla i suoi affezionati fan.

“Ballando con le Stelle”, la decisione sulla giuria

Milly Carlucci è sempre piuttosto sibillina quando viene interpellata sui suoi programmi televisivi e anche stavolta non si è sbilanciata più di tanto. L’unica certezza al momento è che Ballando con le Stelle si farà e tornerà in onda nell’autunno di Rai 1, come annunciato durante la presentazione dei nuovi palinsesti 2023-2024.

E la giuria? “Della giuria di Ballando si parlerà a settembre. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria“, ha risposto senza battere ciglio. “Adesso è un momento in cui si dicono tante cose” ha aggiunto, riferendosi appunto alle tante voci che hanno iniziato a circolare da qualche settimana a questa parte.

L’unico obiettivo della Carlucci e della produzione è riunire un cast d’eccellenza, con volti noti dello spettacolo (e non solo) che piacciano al pubblico e diano un valore aggiunto allo show del sabato sera. “Il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno che adesso non è ancora stato deciso – ha ammesso -. Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì però bisogna vedere se abbiamo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone”.

Mistero sul destino de “Il Cantante Mascherato”

Se da una parte Ballando con le Stelle è una certezza, dall’altra resta l’incognita sull’altro show di punta della Carlucci. Il Cantante Mascherato non avrebbe fruttato gli ascolti previsti e, da quando l’ultima edizione si è conclusa, ha iniziato a circolare l’indiscrezione sulla possibilità che venga cancellato dalla programmazione.

Secondo le anticipazioni di TVBlog “L’anno prossimo ci sarà una quinta edizione di quattro puntate, magari di mercoledì o di venerdì, sarà perché non è il caso di cambiare per trovarsi poi in casa qualcosa di peggio”, con una formula leggermente cambiata: “Ci saranno almeno 4 smascheramenti a puntata con il quinto, vincitore di puntata, che passerebbe alla finale e con un numero limitato e fisso di maschere, ma con un numero maggiore di ‘mascherati'”. Ma di fatto durante la presentazione dei palinsesti Rai non si è fatto il minimo accenno alla questione.

“Dopo il Capodanno cominceremo a parlare della prossima stagione. Adesso si parla solo di Ballando!“, ha risposto la conduttrice, incalzata sull’argomento. Non ci resta che attendere per scoprire il destino dello show.