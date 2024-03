Roberto Poletti è un volto piuttosto noto in televisione, giornalista con tanti anni di esperienza anche alla conduzione di talk di successo. Non è un caso che sia stato scelto per affiancare Federica Panicucci a Mattino 4, il nuovo format dedicato all’informazione in onda sul quarto canale di Mediaset a partire da lunedì 11 marzo. Da sempre dedito al proprio lavoro, Poletti non ha mai voluto mettere in piazza la propria vita privata ed è anche per tale ragione che non ha ben digerito le indiscrezioni sul suo matrimonio col compagno, tutto fuorché “segreto”, come alcuni hanno lasciato intendere. Ne ha parlato a Verissimo.

Perché Roberto Poletti non ha mai parlato delle nozze con Francesco

In un mondo che corre alla velocità delle stories su Instagram, essere riservati fa lo stesso effetto dell’apparizione di un fantasma. Eppure di persone così ne esistono ancora, anche nel mondo dello spettacolo, e ciò non dovrebbe creare tanta sorpresa. C’è chi ama raccontare passo per passo la propria vita sui social o sui giornali e, al contempo, c’è chi tiene moltissimo alla propria privacy.

È il caso di Roberto Poletti che, ospite di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 9 marzo, ha sottolineato con un certo fastidio quanto riportato da Dagospia – e immediatamente rimbalzato sulle varie testate online – a proposito del suo matrimonio col compagno Francesco Naccari. Non ne ha citato direttamente il nome, ma è facile unire i puntini: nel gennaio 2023 il portale di Roberto D’Agostino aveva scritto delle nozze, avvenute nell’ottobre 2022 “in gran segreto”. Come se il giornalista avesse voluto nascondere tutto.

Nel salotto di Silvia Toffanin Poletti è stato chiaro. Lui e Naccari stanno insieme ormai da 18 anni e il matrimonio si è celebrato in una villa nel comune di Milano: “A differenza di altri che fanno televisione ho deciso che fosse un momento da tenere per me. Non c’era nessun segreto, l’hanno fatto passare come una cosa da nascondere. È una cosa di cui vado orgoglioso. Il Paese reale è molto più maturo di chi a volte se ne occupa”.

Roberto Poletti a Mattino 4 con Federica Panicucci

Archiviato l’argomento nozze, Roberto Poletti si è concentrato sulla nuova avventura televisiva che lo terrà impegnato ogni giorno a partire da lunedì 11 marzo insieme a Federica Panicucci, anche lei ospite nello studio di Verissimo. La conduttrice ha descritto Mattino 4 come una “finestra di informazione per il pubblico di Rete 4, un pubblico che ama l’approfondimento giornalistico“, dopo aver smentito categoricamente l’abbandono dell’altro suo programma in onda su Canale 5, Mattino Cinque appunto.

“Vogliamo tenere compagnia agli italiani che ci sceglieranno, mi auguro in tantissimi – ha aggiunto, invece, Poletti – in un modo garbato, come le reti Mediaset stanno facendo. Vogliamo raccontare la vita di tutti i giorni, anche i fatti di cronaca, con grande rispetto dei nostri telespettatori, che sono un patrimonio immenso che non intendiamo tradire mai e che non vogliamo prendere in giro “.

Cambia la programmazione mattutina di Rete 4 con questo nuovo appuntamento: Mattino 4 va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 10.55 circa (quando finisce Mattino Cinque) fino alle 12, lasciando poi il testimone al TG4.