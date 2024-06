Come al solito, la pausa estiva è giunta ed ecco in che modo Mediaset ha deciso di colmare il vuoto lasciato dall'amatissimo programma mattutino

Fonte: IPA Federica Panicucci

Come accade ogni anno, i palinsesti estivi risultano ben differenti e molti programmi vengono chiusi. Ciò non vuol dire che si proceda alla loro cancellazione, per quanto l’espressione possa trarre in inganno. È il caso di Mattino Cinque News, pronto ad andare in vacanza, e non solo.

Chiude Mattino 5 News

Un ottimo successo, quello ottenuto da Mattino Cinque News. La conduzione del programma, affidata a Federica Panicucci e Francesco Vecchi su Canale 5, continua a essere enormemente apprezzata dal pubblico. Positiva anche la resa in termini di ascolti di Mattino 4, in onda su Retequattro e in procinto di andare in vacanza allo stesso modo

In termini di share, nei dieci mesi di programmazione, da settembre a giugno precisamente, Mattino Cinque News è stato di fatto leader assoluto della fascia, garantendo una media del 19,1% di share, stando a quanto evidenziato dalla stessa Mediaset in un comunicato ufficiale. Si sottolinea inoltre anche l’apprezzato percorso di Mattino 4. Il nuovo programma ha raddoppiato gli ascolti nella sua fascia. Nell’arco di pochi mesi, avendo avuto inizio a marzo 2024, “l’informazione mattutina guidata da Federica Panicucci e Roberto Poletti ha raggiunto infatti una media del 4,8% di share”.

È stato inoltre organizzato un grande evento speciale per festeggiare l’anno positivo appena trascorso e, al tempo stesso, augurare a tutti buone vacanze. Il team si ferma, dunque, ma non prima di un party utile anche a rafforzare i legami interni. L’evento si è tenuto presso lo storico locale Savini di Milano, che si trova in Galleria Vittorio Emanuele.

Nuova programmazione

Il fatto che Mattino Cinque News chiuda per la stagione estiva prevede, ovviamente, una sostituzione già programmata da tempo. Porte chiuse dopo l’ultima puntata del 28 giugno. In seguito spazio al solito palinsesto del fine settimana, per poi dare il via al corso estivo da lunedì 1° luglio.

A partire dalle 8,40 debutterà su Canale 5 Morning News. I telespettatori dovranno abituarsi a non vedere Federica Panicucci a schermo, dunque. Potranno di certo seguirla sul suo account Instagram, dove come al solito aggiorna sulla sua vita privata e lavorativa. Al suo posto invece ci sarà Dario Maltese.

Una nuova avventura, come lui stesso l’ha definita attraverso i social, dopo l’esperienza insolita seduto nello studio de L’Isola dei Famosi, sotto la guida di Vladimir Luxuria. In questo caso tornerà in cabina di comando, per così dire, con un ruolo decisamente centrale: “Sta per cominciare una nuova avventura. Passeremo l’estate insieme. Vi aspetto da lunedì 1 luglio dalle 8:40 in diretta su Canale 5”.

Ottima la risposta su Instagram, dove ha collezionato numerosi commenti positivi. Tra i tanti, spazio anche per Sonia Bruganelli, sua compagna di commenti a L’Isola dei Famosi. L’ex di Paolo Bonolis si è lasciata andare a un: “Daje tuttissima!”.