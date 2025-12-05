Umberto Tozzi – L’ultima notte rosa, pagelle: Panicucci splendente (9) e l’addio che sa di “arrivederci” (senza voto)

IPA Umberto Tozzi

Canale 5 ha reso omaggio alla straordinaria carriera di Umberto Tozzi. Lo ha fatto giovedì 4 dicembre, con un concerto evento all’Arena di Verona, Umberto Tozzi – L’ultima notte rosa. Un’occasione per il pubblico di cantare a squarciagola i successi più amati del cantante e di accompagnarlo così, con un scrosciante applauso, verso l’addio ai live. A presentare l’evento Federica Panicucci e ad arricchire la presenza sul palco tanti amici e colleghi: dai The Kolors a Laura Pausini, da Raf a Masini. Ecco le (nostre) pagelle.

Panicucci splendente. Voto 9

Per un grande evento serve una grande presentatrice, Federica Panicucci non si è fatta pregare, portando all’Arena di Verona una ventata di eleganza e professionalità. Sempre presente, ma discreta. Sempre pronta a intervenire nel giusto momento, rendendo il concerto fluido e gradevole. Sempre disponibile nello spendere qualche parola su ospiti e musica. Insomma, una presenza perfetta, al momento giusto nel posto giusto. A valorizzarla ancora di più il look scelto per la serata: un abito lungo e luminosissimo sui toni dell’avorio, impreziosito da riflessi brillanti. Un tocco attillato e sensuale, ma con maniche lunghe e senza scollature a sottolineare la rigorosità e l’eleganza dell’evento.

Un addio che profuma di promessa. Senza voto

Non si possono dare voti alle emozioni che da sempre ci animano sulle canzoni di Umberto Tozzi. Vere poesie che ci hanno accompagnato e accompagnano i momenti più belli della nostra vita, conquistando generazioni. L’evento all’Arena di Verona è stato un congedo, un’addio alle scene, previsto per il 2026 con un serie di concerti in tutta Italia. Ma il concerto è stato tranne che un passo indietro. Dopo 50 anni dedicati alla musica, davanti al pubblico di Verona (e davanti a tutta Italia), Tozzi ha annunciato un tour nei palasport italiani ed europei. Quella su Canale 5 è dunque stata la sua ultima volta in un contesto scenografico così monumentale, ma non l’ultima occasione per il pubblico di incontrarlo e di godere di una sua esibizione.

Laura Pausini incontenibile. Voto 8

Una voce inconfondibile e un cuore grande: ad un evento come quello dell’addio alle scene di Umberto Tozzi all’Arena di Verona non poteva mancare Laura Pausini. La cantante è entrata in scena sulle noti di Ti Amo, brano dedicato dal cantautore alla madre. I due sul palco hanno “chiacchierato” come solo due amici di vecchia data sanno fare, duettando sulle note di un immenso successo della musica italiana. “La tua fan Laura Pausini, che ascoltava la tua musica sempre e sognava di fare la tua corista è qua stasera”, ha dichiarato Pausini appena dopo la canzone. Umberto Tozzi allora ha dimostrato di volersi proprio divertire nella sua serata: “Posso fare io il tuo corista? Voglio approfittare di te stasera, facciamo un brano che ti piace”. La Pausini ha scelto Gli altri siamo noi e insieme hanno fatto vibrare l’anfiteatro di musica ed emozioni.

Gli ospiti e i successi più amati. Voto 10

Stella Stai, Tu, Gente di Mare… Sono solo alcuni dei successi senza tempo ed eterni cantati dal cantautore e dai numerosi ospiti della serata. Brani destinati a rimanere nella nostra memoria come indelebili ricordi di un interprete senza pari. A “rincarare la dose”, portando sul palco tutto il loro talento e la loro voglia di omaggiare l’amico e collega, sono stati alcuni cantanti dal talento indiscutibile. Non solo Laura Pausini, ma anche Marco Marini, Raf, i The Kolors e il violencellista croato Stejpan Hauser. Splendida la chiusura di concerto, nella quale tutti gli ospiti sono saliti nuovamente sul palco intonando con Tozzi Gloria, probabilmente il successo più grande e conosciuto del cantante.

