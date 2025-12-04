L’Ultima Notte Rosa, Federica Panicucci conduce il concerto d’addio di Umberto Tozzi: ospiti e scaletta

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Canale5 celebra, in prima serata, un momento storico della musica italiana con L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa, il concerto evento di Umberto Tozzi dall’Arena di Verona con cui l’artista dà il suo addio alla scena live. La serata, ricca di emozioni e grandi successi, sarà condotta da Federica Panicucci, pronta ad accompagnare i telespettatori in un viaggio tra le pagine più indimenticabili della carriera del cantante.

L’Ultima Notte Rosa, il concerto evento di Umberto Tozzi: gli ospiti

Giovedì 4 dicembre va in onda su Canale5 in prima serata L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa, concerto evento di Umberto Tozzi, che saluta definitivamente il suo pubblico dopo una carriera costellata di successi. La serata, condotta da Federica Panicucci, uno dei volti di punta di Mediaset, sarà arricchita dalla presenza di numerosi ospiti e amici del cantante, pronti a condividere il palco in un’occasione davvero irripetibile.

Per Umberto Tozzi si tratta gesto d’amore verso il pubblico che lo ha seguito in oltre quarant’anni di musica. L’artista ha infatti definito questo ultimo tour come un modo per dire “Ti amo” a chi, nel corso del tempo, ha cantato con lui i suoi più grandi successi. Durante la serata, Tozzi non sarà solo: insieme a lui si esibiranno nomi di spicco della musica italiana e internazionale tra cui Laura Pausini, Marco Masini, Raf, The Kolors e il violoncellista Hauser, oltre a tanti altri ospiti che saranno svelati nel corso dell’evento.

La scaletta della serata

Questo appuntamento sarà un’occasione speciale per il pubblico italiano di godere dello straordinario repertorio di uno degli artisti italiani più amati di tutti tempi. Un concerto unico che racchiude tutta l’emozione del pubblico che lo ha applaudito in tutto il mondo, e che – tante volte nella magia dell’Arena di Verona – ha cantato a squarciagola le sue hit senza tempo e luogo, da Ti amo a Tu, da Gloria a Stella stai, passando per Notte rosa, Si può dare di più, Gente di mare, Gli altri siamo noi e Io muoio di Te.

Umberto Tozzi eseguirà tante delle sue canzoni più celebri, reinterpretate con i grandi ospiti del suo concerto evento. Ecco la scaletta della serata:

Notte rosa

Gente di mare – duetto con Raf

Self control – duetto con Raf

Gli innamorati – duetto con Marco Masini

T’innamorerai – duetto con Marco Masini

Immensamente

Qualcosa qualcuno

Lei

Eva

Io camminerò

Donna amante mia – duetto con Hauser

Dimentica dimentica

Il grido

Dimmi di no

Vento d’aprile

Io muoio di te

Stella stai

Italodisco – con The Kolors

Tu – con The Kolors

Ti amo – duetto con Laura Pausini

Gli altri siamo noi – duetto con Laura Pausini

Si può dare di più – con Laura Pausini e Raf

Gloria – cantata insieme a tutti gli ospiti

Outro

Conclusione

Questo concerto evento si inserisce nelle celebrazioni dei 60 anni di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Nel corso della serata il pubblico sarà invitato a donare al numero solidale 45521 per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono i bambini.

