Gigi Uno come te, la scaletta del concerto in replica su Rai 1 stasera 25 luglio

La scaletta, gli ospiti e le canzoni più belle di Gigi Uno come te, il concerto evento in replica su Rai Uno con Gigi D'Alessio.

Venerdì 25 luglio va in onda su Rai Uno il concerto evento di Gigi D’Alessio. Il live è la replica di un appuntamento che si è svolto a Piazza del Plebiscito con protagonista il cantante napoletano e intitolato Gigi Uno come te.

La scaletta di Gigi Uno come te

Il concerto Gigi Uno come te raccoglie i grandi successi di Gigi D’Alessio, dall’inizio della sua carriera ad oggi, con brani che hanno segnato la storia della musica, duetti speciali, ma anche nuovi singoli tratti dall’album Fra.

La scaletta del concerto comprende:

Non mollare mai (con Guè Pequeno, Clementino e Geolier)

‘O posto d’Annarè

Si te sapesse dicere

Nu dispietto (con Elodie)

Io vorrei (con Elodie e Ernia)

Una magica storia d’amore (con Elodie)

Un nuovo bacio (con il pubblico)

Senza tuccà (con Geolier)

Chiagne (con Geolier)

Assaje

Quanti amori (con Umberto Tozzi)

Tu (solo Umberto Tozzi)

Gloria (solo Umberto Tozzi)

Di notte, Cumpagna mia (medley)

Annarè (con Annalisa)

Sinceramente (con Annalisa)

Mon amour di Gigi e Mon amour di Annalisa (remix)

Te voglio bene ancora

Non dirgli mai (con il pubblico)

Spiegame cherè

Un cuore ce l’hai

Le mani

Insieme a lei, Ora (medley)

Sketch con Francesco Cicchella

Chiove (con Stash dei The kolors)

Karma, Un ragazzo una ragazza, Italodisco (medley con The Kolors)

Fra

Sei importante, Non riattaccare, Dove sei, Il cammino dell’età (medley)

Superclassico (solo Ernia)

Anna se sposa, Meza bucia, 30 canzoni (medley)

Primo appuntamento (con LDA)

Rosso lampone (solo LDA)Miele

Como suena el corazon (con Clementino)

Cos cos cos (con Clementino)

Fotomodelle un po’ povere, Sotto le lenzuola, Buongiorno, Napul’è (medley con fuochi d’artificio)

Quali saranno gli ospiti del concerto di Gigi D’Alessio su Rai Uno? L’artista porterà sul palco tantissimi cantante che si esibiranno con lui. Da Elodie ad Annalisa, passando per Alessandra Amoroso, Clementino, The Kolors, Umberto Tozzi, Geolier, Ernia e Fiorella Mannoia.

La carriera straordinaria di Gigi D’Alessio

Artista sulla cresta dell’onda da decenni, Gigi D’Alessio ha conquistato il cuore di milioni di fan con il suo talento. Una carriera, la sua, iniziata a piccoli passi che l’ha portato a conquistare gli stadi con concerti sold out.

“Ho iniziato con la fisarmonica che hanno regalato a mio fratello, ma ero troppo piccolo e non riuscivo a muoverla – aveva svelato qualche tempo fa a Verissimo di Silvia Toffanin, parlando degli esordi -. Poi siamo passati al pianoforte e la mia passione è diventata il mio lavoro. A 12 anni sono entrato al conservatorio, a 17 ho diretto la prima orchestra e a 22 mi sono diplomato. Mamma non mi ha visto cantare, papà ha visto anche qualche stadio. Quando scrivevo le canzoni per altri cantanti, mamma ascoltava nel walkman suo figlio che cantava. Io però avevo vergogna, il pianoforte è stato il mio scudo”.

Papà di sei figli e artista di successo, Gigi D’Alessio aveva aggiunto: “All’inizio la popolarità la prendi con gioia. Io sento l’affetto. Quando vedi chi si tatua la tua faccia e le tue canzoni, ti rendi conto che ti abbraccia. Non si può spiegare. Mi fa sentire sicuro, significa che ho seminato bene come l’uomo. L’artista passa, l’uomo resta. Te mi devi volere bene come artista e non perché sono Gigi D’Alessio”.