Federica Panicucci e Poletti, “scintille dietro le quinte di Mattino 4”: l’indiscrezione

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Roberto Poletti e Federica Panicucci a Mattino 4

Mattino 4 di nuovo al centro dei pettegolezzi. Qualche tempo fa si era parlato di una cancellazione improvvisa del programma, voluto da Pier Silvio Berlusconi per ampliare l’offerta informativa di Rete 4, ora si vocifera di un clima teso dietro le quinte tra i conduttori Federica Panicucci e Roberto Poletti. Pare che quest’ultimo mal sopporti l’atteggiamento della bionda conduttrice, da tempo anche al timone di Mattino Cinque dove, ironia della sorte, in passato ha avuto più di qualche problema con l’altro collega Francesco Vecchi, con incandescenti fuori d’onda diffusi da Striscia la notizia. E anche Poletti non è nuovo a screzi del genere visto che, sempre il tg satirico di Antonio Ricci, aveva mostrato lo scarso feeling con Francesca Barra a 4 di Sera.

Federica Panicucci e Poletti hanno litigato a Mattino 4?

Stando a quanto spiffera il sempre informato Dagospia, ci sarebbe della tensione tra Federica Panicucci e Roberto Poletti dietro le quinte di Mattino 4. “A Cologno Monzese raccontano del clima poco sereno dietro le quinte tra Panicucci e Poletti a Mattino 4, la trasmissione che a inizio gennaio i vertici Mediaset avevano cancellato salvo poi piazzarla in palinsesto in extremis (per quanto tempo?)”, si legge sul portale.

E poi: “Poletti soffrirebbe l’atteggiamento da primadonna della Panicucci in video. Lei si allarga, gli toglie la parola, si sente la conduttrice unica e tratta il collega come una “spalla”. Ufficialmente i rapporti sono distesi, pronti a dare la colpa ai soliti maligni…”. E in effetti per il momento non sono ancora arrivate conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Lo scorso giugno, in occasione della chiusura della prima edizione di Mattino 4 prima della stagione estiva, Poletti omaggiò la Panicucci con un mazzo di rose e un bigliettino affettuoso di ringraziamenti per “la serietà, professionalità, rigore e rispetto per il telespettatore, con la speranza di camminare nuovamente insieme. Ti voglio bene, la tua amicizia è preziosa. Al prossimo successo”. La Panicucci era rimasta sbalordita e felice: “Mi fai commuovere, però mi fai piangere. È stato ed è veramente bello collaborare con te”, aveva risposto.

Un rapporto tra i due molto solido, fatto non solo di stima professionale ma anche di amicizia. Si è forse rotta qualcosa nell’ultimo periodo? Di sicuro i rumors circa una chiusura di Mattino 4 non hanno giovato: durante il periodo natalizio si è parlato di una chiusura anticipata della trasmissione che, dopo essere partita molto bene, non ha più raggiunto gli ascolti sperati. Mediaset avrebbe così pensato di chiudere per poi cambiare idea.

Federica Panicucci verso l’Isola dei Famosi?

Nei prossimi mesi non è escluso un addio di Federica Panicucci a Mattino 4. La presentatrice di Cecina sarebbe in lizza per condurre L’Isola dei Famosi, che dovrebbe tornare in primavera su Canale 5. Pare che la diretta interessata voglia riprendere le redini di un reality show a quasi vent’anni dal successo della prima edizione de La Pupa e il Secchione e a due anni dal flop di Back To School.

A Mediaset, però, starebbero valutando anche il profilo di Veronica Gentili, l’attuale conduttrice de Le Iene. Non si escludono poi i nomi di Diletta Leotta ed Elenoire Casalegno anche se, va detto, pare che la produzione del programma sia in alto mare: nessun personaggio famoso degno di nota sembra interessato a diventare naufrago dello show.