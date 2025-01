Mattino 4, Mediaset ci ripensa: Federica Panicucci e Roberto Poletti tornano in onda

Nessuna sospensione o cancellazione, come si è vociferato negli ultimi giorni: il programma di Rete 4 tornerà in onda subito dopo le vacanze natalizie

Mattino 4 non si ferma. Dopo giorni di rumors e indiscrezioni è arrivata la decisione di Mediaset: nessuna cancellazione o sospensione per il programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, che tornerà regolarmente in onda dopo la fine del periodo natalizio. L’azienda di Cologno Monzese ha deciso di continuare a credere nel progetto che aveva lanciato appena un anno fa e nato con l’intento di rafforzare l’offerta giornalistica della rete nella fascia mattutina.

Mattino 4 torna in onda il 7 gennaio 2025: nessuna cancellazione

Mattino 4 resta in palinsesto e tornerà regolarmente in onda il prossimo martedì 7 gennao. A farlo sapere TvBlog, che scrive: “Dietrofront. A differenza di quanto trapelato negli ultimi giorni, da fonti apprendiamo che, in realtà, Mattino 4 – con la conduzione di Federica Panicucci e Roberto Poletti – tornerà regolarmente nel palinsesto di Rete 4 e, per di più, proprio da martedì 7 gennaio 2025 alle ore 10:55 e fino alle 11:55″.

La notizia è stata confermata anche dal blog di Davide Maggio: “Mattino 4 non si ferma. Diversamente da quanto stabilito inizialmente, la trasmissione di Rete4 riprenderà regolarmente martedì 7 gennaio alle 10:55. Federica Panicucci e Roberto Poletti torneranno così alle redini del programma. Le voci di chiusura, avvallate dalla relativa sospensione, avevano colto di sorpresa in quanto gli ascolti non erano pessimi”.

Ma sempre Maggio precisa che “sul programma incombe lo spettro delle soap che lo precedono in grado di realizzare ottimi risultati in termini di rapporto costo-ascolti. Tempesta d’Amore avrebbe infatti sostituito Mattino 4“. Insomma, per ora si va avanti ma non è chiaro se il format verrà riconfermato anche per la prossima stagione televisiva.

Di sicuro fino a fine maggio Federica Panicucci continuerà a dividersi tra Mattino 4 e Mattino Cinque così come Roberto Poletti spazierà dal format mattutino a 4 di Sera Weekend, che conduce in access prime time con Francesca Barra.

Federica Panicucci e Roberto Poletti: gli ascolti tv di Mattino 4

Mattino 4 ha preso ufficialmente il via nel marzo 2024 per aggiungere, come precisato da Mediaset, un ulteriore tassello nell’offerta informativa della rete, sempre più incentrata sull’approfondimento giornalistico. Dagli studi di Cologno Monzese, dal lunedì al venerdì, ha preso così il via il programma realizzato dalla testata giornalistica Videonews (la stessa di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque) per trattare i principali avvenimenti di attualità e cronaca con collegamenti, servizi, ospiti in studio e testimonianze esclusive. Fino ad oggi ha raggunto una media del 4.8% d share.

Pier Silvio Berlusconi ha scelto come conduttrice di Mattino 4 Federica Panicucci, che dal 2009 è al timone di Mattino Cinque. Da sempre fedele alla sua azienda, la bionda presentatrice non ha esitato a mettere a disposizione la sua professionalità per questa nuova avventura. Federica si è sempre detta molto legata soprattutto a Mattino Cinque.

“Sono orgogliosa di entrare nella casa degli italiani ogni mattina. È un grande regalo di cui ringrazio l’azienda”, aveva detto qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Sono contenta perché faccio un lavoro che amo e alzandomi presto mi sembra di avere più vita da vivere”, aveva aggiunto precisando di non essere di certo preoccupata per la sveglia che suona di fatto tutti i giorni all’alba.