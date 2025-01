Fonte: IPA Federica Panicucci

Il destino di Mattino 4 non era di certo saldo e di questo si discute ormai da un po’. Mediaset ha però rinviato una decisione fino ai primi giorni del nuovo anno, rendendo ufficiale la propria scelta: il programma con Federica Panicucci e Roberto Poletti non tornerà.

Perché Mattino 4 è stato sospeso

È bene chiarire come Pier Silvio Berlusconi non abbia deciso di cancellare Mattino 4. È facile pensare come ci siano delle valutazioni in corso al momento. Allo stato attuale infatti è stato “soltanto” sospeso.

Serranda abbassata per la trasmissione quotidiana con Federica Panicucci e Roberto Poletti, che non torneranno al proprio posto, come anticipato da Dagospia. Stando al palinsesto, i due avrebbero dovuto riprendere il proprio posto a partire da martedì 8 gennaio 2025. Le cose però andranno diversamente.

Non è stata ancora presa una decisione definitiva sul futuro, è chiaro, ma il tutto risulta in bilico. Il fatto che i due non saranno impegnati qui, inoltre, non vuol dire che non li vedremo in video quest’anno, anzi. Sono infatti entrambi impegnati altrove: Mattino Cinque per le e 4 di Sera Weekend per lui.

I motivi

Questo spin-off di Mattino Cinque ha iniziato il suo percorso l’11 marzo 2024, terminando la propria corsa il 20 dicembre scorso. Non ha mai fatto registrare ascolti record, certo, ma i dati non giustificherebbero la sospensione/chiusura.

Ciò che ha spinto la rete a optare per questa via sarebbe il successo delle soap di cui Mediaset detiene i diritti. Prodotti stranieri che nel tempo hanno catturato sempre più l’attenzione del pubblico.

Si ha la sensazione che si miri a testare i risultati di queste puntate, considerando anche il costo ben ridotto del prodotto. Di fatto erano state posizionate nuovamente al mattino per fare da traino a Mattino 4. Hanno però ottenuto ascolti così buoni da spingere la dirigenza a farsi delle domande. Il sorpasso è stato poi operato e la scena rubata ufficialmente, per così dire.

Chi sostituisce Mattino 4

Come detto, non ci sarà spazio per un nuovo programma al posto di Mattino 4. Mediaset non ha bocciato il programma. È soltanto conscia del fatto che quella fascia oraria, sulla terza rete del gruppo, è particolarmente complessa. Se è possibile sfruttarla al meglio con le soap, tanto di guadagnato.

Al posto di Federica Panicucci e Roberto Poletti non ci sarà altro che il cast di Tempesta d’Amore. Qualcosa di già sperimentato nel corso delle vacanze natalizie. A seguire questa messa in onda, poi, spazio a Terra Amara, al via dalle ore 10:45 del mattino.