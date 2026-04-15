Mattino Cinque, il motivo del cambio di programmazione: a che ora va in onda il 16 aprile

IPA Federica Panicucci

Il 16 aprile, per chi è abituato ad accendere Canale 5 e trovare Federica Panicucci e Francesco Vecchi, è previsto un piccolo cambio di programmazione. Mattino Cinque va in onda con un orario leggermente diverso dal solito, e il motivo è direttamente legato a quello che sta succedendo nel giornalismo italiano. Ad annunciarlo sono stati gli stessi conduttori, in chiusura della puntata del 15 aprile: “Diamo l’appuntamento per domani mattina, ma cambieremo orario. Saremo un po’ in anticipo, verso le 8.15”.

Mattino Cinque, perché cambia la programmazione il 16 aprile

Il 16 aprile è una giornata di sciopero per i giornalisti e le giornaliste: da tempo, infatti, viene chiesto il rinnovo del contratto Fnsi-Fieg, scaduto da dieci anni. Una situazione che si trascina e che ha spinto la categoria a fermarsi, per la terza volta nell’ambito di un pacchetto di cinque giornate di astensione dal lavoro. Le richieste sono chiare: un contratto aggiornato, in linea con l’evoluzione attuale del mondo dell’informazione, e un equo compenso per i lavoratori autonomi. Condizioni che, al momento, non sono ancora state soddisfatte.

A farne le “spese”, almeno sul piano organizzativo, è il Tg5, che va in onda dalle 8:00 alle 8:40: il telegiornale precede Mattino Cinque e il 16 aprile potrebbe andare in onda in forma ridotta. Da qui la decisione di anticipare la diretta, per garantire comunque la messa in onda regolare del programma.

Mattino Cinque, a che ora va in onda e quando torna la programmazione regolare

L’appuntamento con Mattino Cinque il 16 aprile è anticipato alle 8:15, invece del consueto orario delle 8:40. Rimane una variazione temporanea: dal 17 aprile, tornerà regolarmente al suo orario consueto, e la programmazione di Canale 5 riprenderà il ritmo abituale. Un solo giorno di eccezione, dunque, legato a una circostanza specifica e non a un cambiamento strutturale del palinsesto.

Mattino Cinque è uno dei programmi di punta della mattina di Canale 5: Federica Panicucci e Francesco Vecchi conducono insieme da anni, con un affiatamento che il pubblico ha imparato a riconoscere e apprezzare. Il programma alterna informazione e attualità, con uno sguardo sempre attento a quello che succede in Italia e nel mondo.

Alla fine della puntata odierna del 15 aprile, i conduttori hanno avvisato gli spettatori: “Alle 8.15 saremo straordinariamente in diretta, quindi seguiteci, perché domani è stato indetto uno sciopero dei giornalisti. Domani quindi saremo in diretta alle 8.15”. Mattino Cinque, così come altri programmi su Mediaset, hanno subito delle variazioni di orario legate agli scioperi. Poche settimane fa, molti programmi avevano dovuto anticipare la messa in onda per lo stesso motivo.

Finché la vertenza sul contratto resterà aperta, non è escluso che episodi simili si ripetano, come è già accaduto il 27 marzo, ad esempio, quando il Tg5 delle 20 è andato in onda in forma ridotta e Gerry Scotti aveva preferito allungare la puntata de La Ruota della Fortuna, facendo giocare persino la band. C’erano state diverse polemiche, in quanto ci si aspettava di vedere il Grande Fratello Vip a partire dalle 21.20: una prima serata come ai vecchi tempi, ma così non era stato, con somma delusione per gli spettatori.