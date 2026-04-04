Amici non va in onda il 5 e 6 aprile: perché e quando tornerà

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Amici cambia programmazione per lasciare spazio alle festività di Pasqua 2026, salutando momentaneamente i telespettatori. Il daytime del programma di Maria De Filippi infatti subirà un momentaneo stop in vista della Pasqua e della Pasquetta di domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026.

Amici non va in onda il 5 e 6 aprile

Nella giornata di Pasqua dunque Amici 25 si fermerà. Il talent di Maria De Filippi, arrivato ormai alla fase serale, non sarà in onda con il consueto appuntamento. Lo stop non riguarda solamente domenica 5 aprile 2026, ma anche il giorno successivo quando verrà celebrato il Lunedì dell’Angelo.

Il daytime di Amici infatti è un appuntamento fisso per tutti i fan della trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Canale 5. Per via delle festività però la messa in onda è stata rimandata a martedì 7 aprile. L’appuntamento di inizio settimana non ci sarà. Al posto di Amici il giorno di Pasquetta – ossia il 6 aprile 2026 – allo stesso orario verrà trasmessa la fiction intitolata Le Donne della Bibbia.

Si tratta di una replica dopo la prima visione prevista nella domenica di Pasqua durante la prima serata. Niente paura però, il daytime di Amici 25 tornerà regolarmente il 7 aprile.

Il serale di Amici 25 quando va in onda

Salvo invece il Serale di Amici 25. Il 4 aprile infatti va in scena la terza puntata dello show con sfide appassionanti ed esibizioni degli allievi. L’appuntamento è per le 21.10 su Canale 5 subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Il terzo appuntamento del Serale, come di consueto, è stato già registrato e le anticipazioni parlano di una puntata decisamente movimentata. A condurla, come sempre, Maria De Filippi, affiancata dai professori (che hanno già formato le squadre) e dai giudici. Quest’anno la giuria è piuttosto variegata e con personalità interessanti.

La De Filippi ha infatti scelto di portare in studio Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Quest’ultimo sin dalle prime puntate si è dimostrato come uno dei giudici più interessanti, pronto a dire la sua e anche a scontrarsi con i professori.

In particolare ha fatto discutere il battibecco nato dopo l’esibizione di Lorenzo con frecciatine tutt’altro che velate che hanno delineato una rivalità ormai scritta.

“Con lei sono stato toccato sul vivo – ha spiegato Gigi – . Non potevo non reagire. Non mi puoi parlare genericamente di sbavature, non puoi insegnare ad un cantante cos’è l’intonazione. Poi, certo, in ogni performance ci possono essere delle imprecisioni. Come quando vai a fare le analisi del sangue: c’è chi ha il colesterolo alto, chi i trigliceridi… Qualcosa si trova sempre”.

Il cantante ha poi rivelato che i giudici e i professori vengono tenuti separati prima della puntata. Il motivo? La volontà di rendere ancora più spontanee le reazioni di tutti. “Non incontro Anna prima di registrare Amici, noi e i professori abbiamo camerini separati e non ci vediamo prima. Secondo me la cosa di non farci incontrare è voluta: così succede tutto in onda e i confronti sono spontanei”.

E secondo le anticipazioni saranno diversi, anche in questa terza puntata, i confronti fra i protagonisti dello show.