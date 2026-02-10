Valeria Graci, stoccata a Laura Pausini e Federica Panicucci: “Ho dovuto smettere di imitarle”

A "È Sempre Mezzogiorno" non è sfuggita la stoccata di Valeria Graci a Laura Pausini e Federica Panicucci per le imitazioni

IPA Valeria Graci

Aneddoto interessante, quello di Valeria Graci a È Sempre Mezzogiorno: una “stoccata” in piena regola diretta a Laura Pausini e Federica Panicucci. Tutto è nato da una domanda di Antonella Clerici, la conduttrice del cooking show, a cui la Graci ha replicato con la sua tipica ironia. Ad oggi, ha ammesso di non imitare più né l’artista, né la conduttrice: già in passato si era espressa sulla sua imitazione della Panicucci.

Valeria Graci, la verità sulle imitazioni di Laura Pausini e Federica Panicucci

“Tu imiti molto bene Federica Panicucci e Laura Pausini, si sono divertite molto?”, forse Antonella Clerici non avrebbe mai immaginato la risposta dell’attrice e imitatrice Valeria Graci, ospite a È Sempre Mezzogiorno nella puntata del 9 febbraio. La replica è stata molto netta, sebbene accompagnata da momenti di distensione. “Sì, si sono divertite moltissimo; si sono divertite talmente tanto che a un certo punto ho dovuto smettere di fare l’imitazione”.

La Clerici non è nota per prestare il fianco a eventuali polemiche, e ha deciso di tagliare corto, senza indagare oltre: “Davvero?! Ma è divertente, a me non mi imita nessuno”. Per la Graci, però, la conduttrice non sarebbe una persona da “imitare”. “Adesso ci penso io. Posso dire una cosa? Tu non sei da imitare, non hai delle cose particolarmente… capito?”.

Le dichiarazioni su Federica Panicucci

Valeria Graci è tra le attrici e imitatrici più brave: il suo talento l’ha portata, nel corso della carriera, a imitare numerosi personaggi televisivi, legati alla musica o allo spettacolo, da Barbara D’Urso a Laura Pausini, fino a Federica Panicucci. Più volte, ha parlato della presunta reazione della Panicucci alla sua imitazione (la conduttrice non si è mai esposta pubblicamente sull’argomento), come nel 2021 a Ogni Mattina da Adriana Volpe. “Non tutti hanno il dono dell’ironia o dell’autoironia. Evidentemente Federica non ha apprezzato. Così si dice, in realtà a me non ha mai fatto una telefonata, ma quando non dicono niente si vede che non hanno apprezzato”.

Ma la questione è iniziata ben prima, nel 2018, quando aveva affrontato la situazione durante un’intervista: “L’imitazione non le è mai piaciuta, ma non l’ha mai dichiarato pubblicamente. Lo ha fatto privatamente, ma non a me. Non c’è stato nessun avvicinamento, so per certo che non andrò mai ospite a Mattino Cinque, almeno finché sarà lei a condurlo. Ma va bene, ci mancherebbe”.

La Graci aveva anche raccontato come era nata l’imitazione stessa: “C’era la televisione accesa al trucco come spesso capita e c’era Mattino Cinque, ed io continuavo a prendere in giro Federica, e faceva ridere le truccatrici. Così ho detto al mio autore ‘Cosa ne pensi di Federica Panicucci come personaggio?’, e lui ha detto ‘Proviamo’. Poi non ci ho più pensato”. Si è sempre divertita nell’interpretare diversi personaggi: “Io faccio l’attrice, l’interprete, mi piace cogliere le sfumature di un personaggio ed estremizzarle, ovviamente Federica non parla così, è più seriosa”. Qualcosa, però, è evidentemente andato storto, e oggi le imitazioni di Panicucci e Pausini sono solo un lontano (e talvolta polemico) ricordo.