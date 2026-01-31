Verissimo, Valeria Graci felice col nuovo amore: “La vita torna a sorprenderti”. E parla dell’ex

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Valeria Graci parla del nuovo amore dopo il divorzio. Le parole a "Verissimo"

Irriverente, divertente e con quella cifra inconfondibile che non stanca mai quando sale su un palco. Valeria Graci torna a Verissimo per raccontarsi senza filtri in un’intervista che va oltre il personaggio che abbiamo imparato ad amare tra Zelig e televisione.

Questa volta, però, i riflettori si spostano sulla sua vita di oggi: quella di una donna che, dopo un periodo difficile e una relazione che l’ha fatta soffrire, ha ritrovato la complicità e un amore nuovo. Un sentimento arrivato quando ormai non se lo aspettava più, capace di rimettere tutto in prospettiva.

“Verissimo”, Valeria Graci racconta il nuovo amore

A volte si pensa che chi lavora facendo ridere gli altri viva sempre sospeso in quella stessa leggerezza che porta sul palco. Come se l’energia, l’ironia e l’allegria fossero una costante anche nella vita privata. In realtà, anche i comici attraversano periodi difficili, cadute silenziose e momenti in cui la felicità sembra lontana. E, per fortuna, capitoli in cui imparano a riscoprirla.

Seduta davanti a Silvia Toffanin, Valeria Graci, ha aperto il suo cuore parlando di un amore arrivato quando ormai non se lo aspettava più. “La vita torna a sorprenderti. È stato così col mio attuale compagno. Quando pensi non ci sia più nulla che possa sorprenderti si fanno degli incontri. È stato magico“.

Un sentimento nato lontano dai riflettori e costruito sulla semplicità: “Siamo insieme da 3 anni e non fa questo lavoro. È lontano dai riflettori ed è molto timido. Abbiamo un rapporto molto bello” ha raccontato Valeria.

Non è stato immediato lasciarsi andare. Dopo un periodo difficile e una relazione, quella con il suo ex marito, che l’ha fatta soffrire, Valeria era convinta di non poter più vivere qualcosa di davvero importante.

“E invece le cose accadono. È stato un caso. Un colpo di fulmine“. Un sentimento che però la comica ha voluto vivere facendo una premessa chiara fin dall’inizio: “Ma ho messo le cose in chiaro: figlio, lavoro e famiglia vengono prima di tutto. In maniera molto naturale ha preso spazio nella mia vita”.

Un equilibrio che si riflette anche nel rapporto con il figlio. “Pierluigi non vedeva l’ora che mi fidanzassi, che trovassi qualcuno” racconta Valeria, ribadendo però un principio a cui non ha mai rinunciato: “Ma io dicevo che non bisogna mai accontentarsi”.

Oggi, con Antonio, sente di aver trovato la persona giusta: “Ne vale la pena. Ha saputo rispettare e rispetta i nostri spazi. Ognuno riconosce il proprio ruolo”.

Valeria Graci, il rapporto con l’ex marito

Nel racconto che Valeria Graci fa con Silvia Toffanin c’è spazio anche per il passato, quello più complesso e doloroso e che ancora oggi segue il suo corso. Un capitolo che riguarda l’ex marito Simon Russo e che la comica affronta oggi senza sconti ma con una consapevolezza nuova. “Lascio alla giustizia il tempo di portare avanti le cose come giusto che sia”, ha spiegato, chiarendo come i rapporti siano oggi profondamente diversi: “Il tempo cura ma le cicatrici rimangono e fortificano moltissimo”.

Uno sguardo che non cancella ciò che è stato, ma lo rilegge con maturità. A distanza di anni, Valeria riconosce il peso di quelle esperienze nel percorso che l’ha portata a essere la donna di oggi: “Io oggi a distanza di anni dico grazie perché se non avessi vissuto quei momenti e quelle difficoltà oggi non sarei la donna che sono. Alcune le ho superate, altre le combatto ancora”.

Quello che resta, però, è una linea netta tracciata con se stessa. Una consapevolezza che oggi non è più negoziabile: non permettere a nessuno di oltrepassare certi limiti, di invadere spazi emotivi già messi alla prova.