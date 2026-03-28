Anticipazioni Verissimo del 28 marzo, arrivano Valeria Mazza e i concorrenti di Amici

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Silvia Toffanin

Torna sabato 28 marzo alle 16:30 il consueto appuntamento con Verissimo. Nel talk show di Silvia Toffanin volti celebri del piccolo schermo, star delle passerelle e sportivi condivideranno le proprie storie: nella puntata di oggi, spazio a Valeria Mazza, ai primi eliminati del talent Amici a alla neomamma Mercedesz Henger.

Verissimo, in studio arriva Valeria Mazza

Un ospite internazionale inaugurerà la sessione di interviste di Verissimo del 28 marzo: parliamo dell’ex top model argentina Valeria Mazza. L’indossatrice, tra le più popolari e pagate al mondo negli Anni ’90, oggi ha intrapreso con successo la carriera di conduttrice televisiva. Inoltre, Valeria è stata tra le protagoniste delle scorse Olimpiadi Invernali di Milano Cortina: suo figlio Tiziano Gravier ha rappresentato l’Argentina nelle gare di Super G.

Silvia Toffanin accoglierà anche i Fortuna Five, ovvero Nicla Ozenda (voce principale); Marco Galeone (voce e tastiere); Alessandro Viglio (chitarra); Alessio Norelli (basso); Diego Fornaciari (batteria). I cinque ragazzi compongono la band del game show condotto da Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna.

Verissimo, in studio i primi eliminati di Amici

In attesa della seconda puntata del serale di Amici, in onda stasera alle 21:30, Silvia Toffanin raccoglierà le confidenze dei primi eliminati del talent, ovvero i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio. Ciascuno di loro, racconterà dettagli e retroscena del percorso nella scuola più celebre d’Italia: se Opi si è spesso scontrato con sfide e bocciature da parte degli insegnanti, Michele era invece considerato uno dei favoriti alla vittoria finale, e la sua eliminazione ha profondamente commosso Lorella Cuccarini.

Il ballerino Antonio, seguito dalla professoressa Alessandra Celentano, è invece entrato a poche puntate dall’inizio del serale: nonostante la breve permanenza nel programma, in poco tempo è riuscito a conquistare l’affetto del pubblico.

Verissimo, da Toffanin anche Mercedesz Henger e Malena

Spazio anche per una vecchia conoscenza dello show, ovvero Mercedesz Henger: la figlia di Eva Henger, da poco diventata mamma, presenterà al pubblico la sua piccola Aurora. Già in passato, la modella aveva condiviso con Silfia Toffanin gioie e dolori della sua prima maternità, raccontando anche del rapporto con il fidanzato Alessio Salata.

Infine, intervista di famiglia per Filomena Mastromarino, che ha detto da tempo addio al nome d’arte Malena e alla carriera di pornostar, e sua mamma Francesca. “Mi sentivo quasi obbligata a fare alcuni lavori. Malena stava annientando Filomena“, aveva raccontato in precedenza l’ex attrice.

Oggi, la 43enne lavora principalmente come dj e dedica le sue attenzioni proprio a mamma Francesca, che sta combattendo contro un cancro molto aggressivo: dopo un’operazione per asportare parte di un polmone, la malattia si è infatti ripresentata, rendendo necessario un ulteriore percorso terapeutico.

Quando e dove vedere Verissimo

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 28 marzo in diretta su Canale5 a partire dalle 16.30, dopo il consueto appuntamento con La forza di una donna, oppure in streaming su Mediaset Infinity dove resterà a disposizione anche nei giorni successivi. Clip e momenti salienti saranno visibili anche sui canali social del programma dove si potrà intervenire lasciando il proprio commento o un semplice like.