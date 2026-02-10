Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza alle Olimpiadi invernali

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Tiziano Gravier

C’è anche Valeria Mazza alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La top model, diventata famosa in Italia negli anni Novanta, è tornata nel nostro Paese per sostenere uno dei suoi quattro figli. Tiziano Gravier è infatti uno sciatore alpino, deciso più che mai a lasciare il segno con la Nazionale argentina.

Chi è Tiziano Gravier, lo sciatore argentino figlio di Valeria Mazza

Classe 2002, Tiziano Gravier è uno dei quattro figli nati dall’unione tra Valeria Mazza e l’imprenditore argentino Alejandro Gravier. Insieme a lui, i fratelli Balthazar, Benicio e Taina. Lo sci è entrato nella sua vita quasi per caso, come un’avventura familiare.

“I miei genitori hanno imparato tardi, ma se ne sono innamorati. Così ci hanno portato con loro fin da piccoli”, ha raccontato. A fare la differenza, oltre alla passione, sono stati gli istruttori e la possibilità di allenarsi con continuità.

Il primo vero riferimento, però, non è stato un campione affermato, ma il fratello maggiore Balthazar, oggi imprenditore in Spagna. “Lo seguivo ovunque”, ha spiegato Tiziano, ricordando una gara a cui ha assistito a soli cinque anni.

Da lì, una crescita rapida, spesso confrontandosi con atleti più grandi, che lo ha temprato presto, dentro e fuori dalle piste.

La svolta è arrivata nel 2020, ai Giochi Olimpici Giovanili di Losanna: settimo posto nel Super-G e una nuova consapevolezza. Da quel momento, la decisione di puntare tutto sullo sci alpino ad alto livello.

Oggi Tiziano è specializzato in slalom gigante e Super-G e occupa posizioni già significative nel ranking mondiale, rispettivamente 50ª e 75ª. Numeri che raccontano un talento in piena evoluzione.

Fuori dalle piste c’è anche l’università. Tiziano studia Digital Business all’Università di San Andrés, grazie a un programma pensato per atleti professionisti. “Mi mancano sette esami alla laurea”, ha detto, ammettendo quanto sia complesso conciliare studio e sport. Il sostegno della famiglia resta centrale: il padre segue la parte organizzativa, la madre quella emotiva. “Ognuno ha il suo ruolo”, ha rimarcato.

Nel 2022, un’aggressione fuori da una discoteca a Rosario gli ha causato la frattura della mandibola, costringendolo a un lungo stop. Un episodio duro, che però ha rafforzato la sua determinazione.

Tiziano Gravier non è fidanzato e oltre allo spagnolo parla fluentemente anche la nostra lingua grazie a sua madre. Valeria ha vissuto per tanti anni nel Belpaese per via del suo lavoro di modella. Senza dimenticare che le sue origini sono italiane: i suoi bisnonni paterni emigrano in Argentina in cerca di lavoro nella seconda metà del 1800.

IPA

Valeria Mazza alle Olimpiadi invernali 2026

Valeria Mazza è arrivata a Milano Cortina per seguire da vicino le Olimpiadi invernali, accompagnando il figlio ventitreenne, il cui debutto è previsto mercoledì 11 febbraio sui tracciati di Bormio nello sci alpino. Un’emozione che la modella non ha nascosto, condividendo sui social immagini e parole cariche di entusiasmo.

IPA

“Un momento unico e indimenticabile”, ha scritto su Instagram, raccontando la magia della cerimonia di apertura e l’orgoglio di vedere Tiziano sfilare con i colori della bandiera argentina. Accanto a lei, la famiglia. Davanti, un sogno che a poco a poco prende forma.

Oggi Tiziano Gravier è pronto a scrivere una nuova pagina per lo sport argentino. Sempre con il supporto costante di mamma Valeria Mazza.