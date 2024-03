Francesco Naccari, chi è il marito di Roberto Poletti

Fonte: Getty Images Roberto Poletti

Roberto Poletti è felicemente sposato. Il marito del giornalista e conduttore si chiama Francesco Naccari ed è molto riservato. Così come del resto è molto discreto il padrone di casa di Mattino 4, che si è sempre tenuto alla larga da gossip e cronaca rosa. Solo di recente ha deciso di parlare apertamente della sua sfera più intima, confermando il matrimonio con Naccari che è stato celebrato nel 2022.

Chi è Francesco Naccari, il marito di Roberto Poletti

Poche le informazioni a disposizione su Francesco Naccari, il marito di Roberto Poletti. Si sa solo che tra i due ci sono parecchi anni di differenza, ben diciannove. Il volto Mediaset ha 53 anni, mentre il marito 34. Naccari, che dovrebbe essere di origini calabresi, è un sostenitore dei diritti della comunità LGBTQ, e lavora come dirigente della FNM Group di Milano, principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia.

Roberto Poletti non ha mai parlato pubblicamente della sua vita privata. Ha fatto uno strappo alla regola durante un’intervista a Verissimo, dove ha presentato il suo nuovo programma, Mattino 4, che conduce in coppia con Federica Panicucci. “La nostra unione civile è avvenuta a ottobre di due anni fa. La notizia è uscita dopo diversi mesi, credo sia stata diffusa nel tentativo di ledere la mia carriera in qualche modo”, ha spiegato a Silvia Toffanin.

Poletti è infastidito soprattutto dell’accusa di essersi “sposato in segreto”. Il sì è stato celebrato nel 2022, come del resto aveva anticipato Dagospia. Il matrimonio di Roberto Poletti e Francesco Naccari è arrivato dopo una lunga relazione, vissuta nel massimo riserbo tanto che nessuno dei colleghi del conduttore era a conoscenza del suo status sentimentale.

“Stiamo insieme da 18 anni. Ci siamo sposati in una villa del Comune di Milano. Ho voluto semplicemente tenere per me il momento, ma non c’era nessun segreto. Sono orgoglioso della mia relazione e non ho nulla da nascondere“, ha aggiunto Poletti. E poi: “Ma non c’era niente da nascondere, è una cosa di cui vado orgoglioso, perché è la mia vita. Oltretutto, devo dire che il Paese reale è molto più maturo, certe volte, di chi se ne occupa”.

A Verissimo Roberto Poletti ci ha tenuto a precisare che il marito Francesco Naccari “non fa parte di questo mondo”. Un lavoro completamente diverso da quello del giornalista che prima della promozione a Mattino 4 ha collaborato per un lungo periodo con Libero e Quinta Colonna. Ha condotto Unomattina su Rai1 ed è stato inviato e opinionista de La vita in diretta.

Secondo le indiscrezioni al matrimonio sarebbe stato chiesto agli invitati di evitare la diffusione di scatti e video delle nozze. Un anno fa il settimanale Oggi scrisse di una Lega “sorpresa” dall’unione civile con Francesco, perché il conduttore non aveva “mai espresso pubblicamente le proprie inclinazioni”.

La coppia non è molto social: le foto a due scarseggiano. Roberto Poletti non è presente né su Instagram ne su Facebook (ha un profilo su Twitter che però non aggiorna da diverso tempo) mentre il marito ha un account – rigorosamente privato, che è possibile ammirare solo dietro richiesta – su Instagram. È inoltre presente su Linkedin, la piattaforma dedicata esclusivamente al mondo del lavoro.