“Il Cantante Mascherato 2023”, vincitore e maschere svelate: finale a sorpresa

Il Cantante Mascherato 2023 è finito: il programma Rai, fortemente voluto da Milly Carlucci, non ha conquistato totalmente il suo pubblico. La finale, che è andata in onda il 22 aprile contro Amici di Maria De Filippi su Canale5, ha avuto il suo vincitore: il Cavaliere Veneziano. Giù le maschere, insomma, per un talent game show che potrebbe non tornare il prossimo anno.

Chi ha vinto Il Cantante Mascherato 2023: Samuel Peron è il Cavaliere Veneziano

La finalissima del talent game show condotto da Milly Carlucci ha visto una sfida davvero “infuocata” tra Ciuchino e il Cavaliere Veneziano. Proprio quest’ultima maschera ha messo molto in difficoltà il pubblico e la giuria, che ha ipotizzato diversi nomi, da Gabriel Garko ad Alessandro Egger. Alla fine, il vincitore de Il Cantante Mascherato 2023 è Samuel Peron.

Tutte le maschere sono state svelate, e nulla è stato affidato al caso. Tutt’altro: il Cavaliere Veneziano, ovvero Samuel Peron, ha evitato di mostrare le sue abilità fino alla finissima, proprio per non farsi scoprire. Il talento del ballerino, però, è stato ripagato: alla fine ha conquistato tutti, compresa la giuria, composta da cinque investigatori d’eccezione, ovvero Serena Bortone, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Christian De Sica e Francesco Facchinetti.

Tutte le maschere svelate

Una finale con sorpresa, ma non solo: una finale che ha anche cercato il riscatto, soprattutto dopo le indiscrezioni lanciate da Dagospia sulla chiusura del programma per la prossima stagione televisiva. I concorrenti che hanno preso parte alla quarta edizione de Il Cantante Mascherato hanno offerto uno spettacolo d’eccezione. Ma chi si celava dietro le maschere?

Scoiattolo Nero : Valeria Marini

: Valeria Marini Stella : Simona Ventura

: Simona Ventura Porcellino : la Signora Coriandoli

: la Signora Coriandoli Ippopotamo : Mal

: Mal Colombi : Simona Izzo e Ricky Tognazzi

: Simona Izzo e Ricky Tognazzi Rosa : Valeria Fabrizi

: Valeria Fabrizi Cigno : Antonio Mezzancella e Sandra Milo

: Antonio Mezzancella e Sandra Milo Cavaliere Veneziano : Samuel Peron

: Samuel Peron Ciuchino : Nino Frassica

: Nino Frassica Criceto : Nathalie Guetta

: Nathalie Guetta Riccio : Massimo Lopez

: Massimo Lopez Squalo: Tullio Solenghi

Il Cantante Mascherato, come è andata la finale

Fonte: IPA

Lo share de Il Cantante Mascherato non è mai stato alto. O almeno, ha sempre sofferto in contrapposizione ad Amici di Maria De Filippi, show di punta di Mediaset, che abbraccia un bacino di spettatori più ampio. Nonostante la conduzione della Carlucci, sempre impeccabile, il talent game show non ha mai ricevuto lustro, ma spesso critiche aspre, tanto che si è già parlato di un rinnovo praticamente impossibile.

Dalla prima edizione – che aveva attratto il pubblico con la promessa di un nuovo show – si è giunti alla quarta, e per enorme volere della Carlucci stessa. Ma alla finale del 2023 non sono bastate le sorprese, i momenti teneri, una giuria che ha cercato comunque in modo ostinato il coinvolgimento. Siamo lontani dal cult, dal fascino attrattivo di Ballando con le Stelle.

La battuta indimenticabile della finalissima? Quella di Nino Frassica, felice di essersi classificato secondo. “Sono contento di essermi classificato secondo perché non vorrei fare la fine dei Jalisse“. Il sipario è sceso su questa quarta edizione. E adesso la domanda è: Il Cantante Mascherato 5 si farà? La Carlucci non è una conduttrice che si arrende: magari, con un rinnovamento delle dinamiche, potrebbe davvero stupire.