Duro colpo per Milly Carlucci: “Chiude uno show di punta”

Milly Carlucci è una delle “signore” della Rai: una conduttrice forte, con una personalità che buca lo schermo e che tiene banco con i suoi show. Tuttavia, un programma in particolare non starebbe funzionando: Il Cantante Mascherato potrebbe non tornare il prossimo anno. Come mai sarebbe a rischio? Bassi ascolti e costi fin troppo eccessivi.

“Il Cantante Mascherato chiude”, l’ipotesi sullo show di Milly Carlucci

Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, doveva essere uno degli show di punta della Rai, ma si è trasformato ben presto in un dispendio di denaro. Non solo: lo share della nuova edizione non avrebbe soddisfatto i vertici. Per questo motivo, a Viale Mazzini si starebbe discutendo della sua chiusura, secondo l’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela per Dagospia.

I motivi della chiusura

Uno dei principali motivi per cui Il Cantante Mascherato sarà probabilmente chiuso è da rivedere nel collocamento attuale del palinsesto: al sabato, anziché al venerdì come negli scorsi anni. Non ha saputo reggere, infatti, lo scontro con uno dei programmi più seguiti di tutti i tempi: Amici di Maria De Filippi. Certo, Milly Carlucci è abituata a scontrarsi con gli show di Maria, come C’è Posta per Te. Ma i risultati di Ballando con le Stelle sono ben altri.

Secondo quanto rivelato da Prima Comunicazione, la chiusura non sarebbe solo una mera ipotesi, poiché in Rai sarebbero già avvenuti degli incontri per discutere del futuro del programma. Il risultato? Prossimo alla chiusura. E qui si aggiunge anche il problema del costo: per sostenere lo show, la Rai investe infatti diversi milioni.

Il Cantante Mascherato, quanto costa lo show?

Il budget per realizzare una edizione de Il Cantante Mascherato non è propriamente basso: stiamo parlando, del resto, di circa otto milioni di euro per un totale di sei puntate. La prima edizione del programma si era molto ben difesa, con ascolti di certo non bassi.

Già dalla seconda avevamo assistito a un calo di interesse, fino a che non è andato totalmente scemando. Oltretutto, anche l’orario remerebbe contro il programma: finisce troppo tardi, e così l’interesse del pubblico si è affievolito. Secondo Dagospia, in ogni caso, la Rai non era certa di confermare l’edizione anche per questo anno. “I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci”.

Perché Il Cantante Mascherato non funziona?

Possiamo dire che pubblico e critica non sono rimasti particolarmente coinvolti dallo show? Sì, probabilmente potrebbe essere uno dei motivi per cui Il Cantante Mascherato non ha saputo conquistare gli spettatori. Il ritmo non è quello di Ballando con le Stelle, un programma che ha saputo costruirsi un forte seguito, anche grazie all’enorme apporto della Carlucci.

Forse, alla fine, ad avere avuto maggiore rilievo nella scelta è lo scontro con Maria De Filippi: Amici è uno show solido, che conquista il doppio degli ascolti. Difficile da battere, se non quasi impossibile. Correre ai ripari è ancora fattibile? Puntare a un rinnovamento potrebbe essere la chiave di volta, ma, stando alle indiscrezioni, non ci sarebbe molto altro da fare se non dire addio allo show.