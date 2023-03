Gaffe a “Il Cantante Mascherato” su “Amici”. Interviene Milly Carlucci

Fonte: IPA Milly Carlucci

Il sabato sera della due ammiraglie è entrato nel vivo. Da un lato, Rai1 schiera Il Cantante Mascherato, dall’altro Canale5 punta sulla corazzata di Amici di Maria De Filippi: uno scontro inedito, che è solo agli inizi. E, com’era lecito aspettarsi, non sono mancate le gaffe tipiche delle più interessanti première. Ma cos’è successo alla corte di Milly Carlucci? Scopriamolo insieme.

La gaffe su Malgioglio a “Il Cantante Mascherato”

Maschere, voci, talenti, indizi e un cast che è ancora tutto da scoprire. Gli ingredienti de Il Cantante Mascherato sono quelli che ne hanno sancito il grande successo, tanto da spingere la Rete a rinnovarne la messa in onda per ben 4 stagioni. La padrona di casa è sempre lei, Milly Carlucci, che con la sua conduzione rassicurante e quasi severa è sempre capace di guidare la nave in porto, anche quando si trova nel bel mezzo di una tempesta.

Ed è quello che la storica conduttrice di Rai1 ha dovuto fare nel corso della prima puntata del suo show e, in particolare, subito dopo l’esibizione della maschera Ciuchino. Secondo Iva Zanicchi, new entry al banco dei giudici, a vestire il costume sarebbe Cristiano Malgioglio. Una vecchia conoscenza del programma, peraltro, che nella terza edizione si era celata sotto la figura doppia di Soleluna.

Una gaffe tremenda, questa, dal momento che – come tutti sappiamo – Cristiano Malgioglio è uno dei giudici del programma di prima serata della concorrenza: Amici di Maria De Filippi. Dopo un primo momento di naturale imbarazzo, a prendere la parola è stata proprio la padrona di casa Milly Carlucci che, con grande eleganza, ha ribattuto: “Non è possibile, sta lavorando su un’altra Rete”.

I nuovi giudici di Milly Carlucci

La nuova sfida del sabato sera ha richiesto una rivoluzione, quasi totale, sulla giuria di investigatori che – fino all’ultimo – cercheranno di scoprire l’identità degli artisti che si nascondono sotto le splendide maschere del programma. Un quintetto decisamente ben assortito, che introduce Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone al fianco delle colonne storiche Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Il gioco viene così stravolto dai nuovi ingressi, sebbene ricalchino i medesimi ruoli dei colleghi che li hanno preceduti. Serena Bortone è infatti quella più riflessiva, quella che ricostruisce gli indizi per arrivare alla prova definitiva. Christian De Sica si basa invece sull’istinto, mentre Iva Zanicchi analizza meticolosamente ogni performance canora per scovare quanti siano i cantanti sotto le maschere.

Flavio Insinna è invece capace di mettere insieme tutti i particolari e ricollegarli alla sua conoscenza enciclopedica del cinema e della televisione. Francesco Facchinetti, infine, è l’anima imprevedibile del banco: i suoi nomi non sono mai scontati, talvolta paradossali. Basti pensare che nella prima puntata ha associato una delle maschere a Tom Jones.

Per Il Cantante Mascherato si tratta della prima volta al sabato sera. Lo show di Milly Carlucci ha infatti sempre occupato il prime time del venerdì, riscuotendo sempre un certo successo in termini di ascolti. La scelta di trasmettere contro Amici è certamente coraggiosa e capace di dare una nuova spinta al programma.