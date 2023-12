Fonte: IPA Milly Carlucci

Milly Carlucci è tra le conduttrici Rai più amate e apprezzate. Il 23 dicembre 2023 giunge al termine l’edizione di Ballando con le Stelle, ed è il momento, dunque, di guardare al futuro. Sappiamo che uno dei programmi in ballo è Il Cantante Mascherato, che spesso è stato al centro della critica, in particolare per i costi legati alla produzione. Chiude, non chiude? A svelare il suo destino è la stessa conduttrice.

Il futuro de Il Cantante Mascherato: le parole di Milly Carlucci

In un’intervista rilasciata a BubinoBlog, Milly Carlucci ha voluto chiarire – in parte, senza confermare né smentire – il futuro de Il Cantante Mascherato. Ad avere anticipato nei mesi scorsi la chiusura del programma è stato Dagospia, seguito da DavideMaggio, che ha ipotizzato invece la messa in onda di un nuovo programma. Dopo Natale, sempre su Rai1, la Carlucci potrebbe tornare dunque con altre idee. “Il talent delle identità nascoste, salvo colpi di scena, non avrà una nuova stagione”, questa l’indiscrezione. Ma cosa ne pensa la conduttrice?

“È tutto prematuro, fatemi almeno finire questa entusiasmante edizione di Ballando con le Stelle. Posso dire che Il Cantante Mascherato è un programma che amo e che ha avuto buoni risultati e grande cassa di risonanza. Vanta molti tentativi d’imitazione e diversi “curiosi nemici”. Credo che abbia ancora molto da dare. Aggiungo però che a me piace sperimentare. Se la Rai mi chiede di trovare nuove strade cerco la cosa migliore da sviluppare per intrattenere il pubblico”.

Come anticipato, non è né una conferma, né una smentita: semplicemente, c’è ancora molto in ballo, ma la Carlucci si è aperta, in effetti, sulla possibilità di tornare con un nuovo programma, come anticipato da DavideMaggio. A spiegare i motivi della “chiusura” de Il Cantante Mascherato è stato Giuseppe Candela, parlando di bassi ascolti – share intorno al 17%, dunque poco più di 2 milioni di telespettatori – a fronte di un budget piuttosto esoso.

I nuovi progetti di Milly Carlucci

Una delle conduttrici d’eccezione della Rai, che non ha intenzione di fermarsi, che ha sempre lavorato duramente per offrire agli spettatori programmi di alto livello. Basti pensare al successo stratosferico di Ballando con le Stelle. Per il momento, gennaio è alle porte: ciò vuol dire che ci attende una nuova stagione televisiva, sia in Rai che su Mediaset. Tra i competitor principali del sabato sera di Mediaset c’è Maria De Filippi con una nuova stagione di C’è Posta Per Te.

A proposito di Ballando, la Carlucci ha messo un punto sull’ipotesi del ritorno con i personaggi più amati. “Ogni anno mi chiedono di fare più puntate di Ballando: coppe dei campioni e altri spin off. Credo però che sia meglio ogni anno ripresentarsi con un cast nuovo e non tornare sui propri passi. Il programma è diventato un viaggio emotivo all’interno della personalità dei nostri protagonisti”. Crede fermamente nel “nuovo”, senza mai sedimentarsi su quello che ha già funzionato in passato. Si prospetta una stagione televisiva elettrizzante, tra nuovi progetti, addii e riconferme, e ricordiamo che, alla fine, torna anche l’Isola dei Famosi su Mediaset.