“Milly Carlucci colpita da una malattia”: scatta la denuncia per la falsa intervista

Milly Carlucci è finita al centro di quella che potremmo definire una vera e propria truffa. La conduttrice, a sua completa insaputa, si è ritrovata protagonista di una falsa intervista diffusa sul web usata come “esca” per attirare il suo pubblico, cercando di convincerlo ad acquistare un prodotto dagli effetti miracolosi. Neanche a dirlo, la Carlucci ha denunciato immediatamente il fattaccio e il suo avvocato, Giorgio Assumma, ha spiegato nel dettaglio quanto accaduto.

Milly Carlucci protagonista inconsapevole di una falsa intervista

Reduce dall’ultima edizione de Il Cantante Mascherato vinta da Samuel Peron – e che sarebbe a rischio per via dei bassi ascolti -, Milly Carlucci avrebbe dovuto godersi un momento di meritato riposo. E invece no: tramite il suo avvocato, Giorgio Assumma, ha reso noto un episodio piuttosto spiacevole per il quale si prepara ad attivare tutte le procedure legali del caso.

La conduttrice si è ritrovata protagonista nonché vittima del tutto inconsapevole di una vera e propria truffa. Qualcuno ha ben pensato di sfruttare la sua immagine – come già accaduto ad altre celebs, come Mara Venier – per pubblicizzare un prodotto che prometterebbe guarigione a chi soffre di particolari problemi di salute e al quale “vengono attribuite qualità terapeutiche miracolose per curare la incontinenza urinaria e per prevenire le conseguenziali forme di tumori e di cistiti“, si legge nella nota dell’avvocato Assumma diffusa da ANSA.

Il tutto condividendo sul web senza alcuna autorizzazione una falsa intervista, mai rilasciata dalla Carlucci, che si spinge davvero oltre in cui “confessa di essere stata colpita dalla malattia per molto tempo e di essersi sottoposta a cura costose ma inefficaci, prescritte da medici incompetenti (…) consigliando alle donne affette dalla suddetta malattia di prenotare il prodotto in questione, esaltandone l’efficacia ed assicurando la sua capacità di guarire in brevissimo tempo qualsiasi disturbo”.

Scatta la denuncia per la truffa sul web

Non c’è mai limite al peggio, è proprio il caso di dirlo. Sfruttare l’immagine di una persona, una donna, una professionista seria e competente a scopo di lucro e mettendo a rischio la salute della gente è un’azione immorale, prima che illegale.

L’avvocato Giorgio Assumma, che è stato legale e grande amico del compianto Maurizio Costanzo, ha rivelato ulteriori dettagli in merito alla truffa in cui è stata coinvolta Milly Carlucci, spiegando che per dare “maggiore attendibilità al mendacio, la intervista è stata introdotta con il marchio della Rai News per voler significare di essere non solo stata favorita ma addirittura permessa dalla concessionaria del servizio pubblico alla quale la Carlucci è, come artista, legata in esclusiva”.

La conduttrice ha denunciato il fatto ed è pronta a procedere per vie legali. “Di fronte a questo grave tentativo di approfittare della credulità del vasto pubblico che ammira la Carlucci – spiega la nota -, saranno esercitata varie azioni urgenti, a tutela non solo della verità dei fatti e della serietà della Carlucci, ma anche a protezione di quanti ingenuamente possono essere indotti a riporre fiducia nel prodotto artificiosamente reclamizzato. Sarà attivato anche il competente ordine professionale dei medici, la cui categoria è stata ingiustamente diffamata con l’accusa di incompetenza”.