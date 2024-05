Fonte: IPA Milly Carlucci, 10 look che hanno fatto la storia della regina di “Ballando”

Di Milly Carlucci ce n’è solo una, ed è splendida in ogni mise. Il suo stile negli anni non è mai cambiato, e forse rimanere fedele a se stessa è il segreto per non confondere gli spettatori: una certezza per la Rai, con il suo Ballando con le Stelle. Ma quanto è alta Milly Carlucci e come si tiene in forma? E perché il suo è un look da… sirena style? Vi sveliamo tutto.

Milly Carlucci: altezza, peso e come si tiene in forma

Fonte: IPA

Milly Carlucci è alta 174 centimetri e pesa circa 63 kg. Nata il 1° ottobre 1954 a Sulmona, la conduttrice è senza età: la sua bellezza si è mantenuta nel tempo, ed è sempre in forma smagliante. Ma come fa a tenersi in forma? Quali sono i suoi segreti? La conduttrice di Ballando ama proprio… ballare! “Il ballo è una delle attività migliori, che può essere praticato a tutte le età. Basta scegliere quello più adatto alle proprie capacità fisiche e in armonia anche con i propri gusti musicali. Si ottiene un vero e proprio lavoro aerobico, che permette di bruciare calorie, rinforzare la muscolatura, modellando il corpo, divertendosi”.

Ma la sua passione per il benessere non va di pari passo con la carriera televisiva. Per la Carlucci, il concetto di forma fisica non è legato in alcun modo all’ossessione di apparire bella in ogni momento, bensì la motivazione è legata alla salute. “Da ragazza facevo pattinaggio a livello agonistico”. Poi, però, a causa dei dolori alla schiena, causati da microtraumi al dorso per via della sua altezza, a 18 anni ha dovuto abbandonare. Ma soprattutto non può prendere molto peso: “L’unico modo per salvare la schiena e non soffrire più di dolori era fare ginnastica e non prendere mai troppo peso per non gravare sulla schiena”. Tutte le mattine, con enorme forza di volontà, fa ginnastica: stretching, rafforzamento muscolare, addominali braccia e gambe, anche con fasce elastiche.

I segreti dello stile di Milly Carlucci: dalle scarpe ai look sirena style

Fonte: IPA

Due sono i grandi classici dell’armadio di Milly Carlucci: i tailleur pantalone e gli abiti a sirena. Icona di bon ton e di grande eleganza, il suo look è sempre inconfondibile. E il segreto è proprio non aver mai cambiato lo stile. Sempre improntata alla ricerca della raffinatezza, la Carlucci stessa ha ammesso di prediligere il “tailleur pantalone tutta la vita”. Ma, quando l’occasione è importante e formale, allora sfodera il suo altro segreto di alta classe: il cosiddetto sirena look, realizzato con abiti fascianti. Tra i colori più amati dalla conduttrice troviamo il nero, il rosso e il bianco. Ma quest’ultimo colore non sempre lo sfoggia: “Vesto sempre di nero o di blu, con i jeans, così mi posso sedere ovunque, pure dove c’è polvere”.

E per quanto riguarda le scarpe? La Carlucci è enormemente previdente. Ha sempre un paio di scarpe (e un look) per ogni occasione, ovunque vada. Ama molto le scarpe da ginnastica, ma ovviamente non disdegna i tacchi. Per la vita di tutti i giorni, cede alla praticità. Ma c’è un ultimo segreto, confessato a Sorrisi, TV e Canzoni: “Le mie scarpe con i tacchi hanno sempre la para sotto, così posso correre e fare le scale senza ruzzolare giù”.