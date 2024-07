Simona Ventura è pronta per dire “sì” a Giovanni Terzi. Il 6 luglio 2024 a Rimini la cerimonia, esattamente al Grand Hotel, luogo caro al regista Federico Fellini, ma anche alla coppia stessa. A fare da testimone alla sposa c’è Milly Carlucci, che ha partecipato di recente anche a quello della figlia, Angelica Donati, con il Principe Fabio Borghese. Assente Paola Perego, dopo l’incidente del marito Lucio Presta, che è quasi rimasto schiacciato dal suo trattore.

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi: perché Milly Carlucci è la testimone della sposa

Paola Perego dovrebbe essere la grande assente delle nozze a Rimini tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Dopo l’incidente di Lucio Presta, Simona Ventura ha scelto una nuova testimone per il matrimonio: la Perego potrebbe non sentirsi di lasciare il marito in un momento tanto delicato. La testimone, quindi, è Milly Carlucci, una persona che è sempre stata al fianco della Ventura.

“Ho scelto Milly Carlucci che mi è stata vicina e mi ha dato grandi opportunità. Siamo diventate amiche, confidenti, ha capito i miei momenti difficili e, visto che la proposta di matrimonio è avvenuta a Ballando con le Stelle e Milly ne è stata la prima testimone, mi piaceva che lo fosse anche a Rimini”, ha spiegato la conduttrice. Invece, il testimone di nozze di Giovanni Terzi è Marco Di Terlizzi, amico di lunghissima data. Il nome non è nuovo ai più: è il co-fondatore dell’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo.

Le nozze a Rimini il 6 luglio

“Rimini è il nostro posto del cuore”. Sono attesi tantissimi vip alle nozze dell’estate: l’organizzazione è stata affidata al famoso wedding planner Enzo Miccio. Sono circa 200 gli invitati, molti meno rispetto alla fiumana di gente presente al party di pre-nozze, che invece si è tenuto a Milano. “Abbiamo deciso di fare un’unica festa che parte a Milano e prosegue a Rimini”, ha spiegato la Ventura, pronta a dire sì al suo Giovanni.

La scelta degli invitati non è stata affatto semplice, tutt’altro: unendo le loro rubriche, i nomi erano circa 9800. “A Rimini ci sarà il momento della celebrazione della promessa di matrimonio che sarà riservata, poi proseguiremo con una cena e un party”. La promessa di matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi è celebrata da Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna. “Verso sera ci sarà la cerimonia officiata da Stefano Bonaccini, lui e sua moglie Sandra sono nostri amici”.

C’è un motivo se hanno scelto proprio Rimini, definito un luogo del cuore. Terzi ha spesso soggiornato al Grand Hotel. Invece, la Ventura ha trascorso le estati della sua infanzia a Riccione. Quando è tornata in vacanza con Terzi nel territorio, ha ritrovato l’aria di casa, quelle emozioni che ci fanno tornare indietro nel tempo. Tanti gli ospiti attesi nella città romagnola, come Eleonora Daniele, Paola Barale, Alba Parietti. Ed è data quasi per certa anche la presenza di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Per la conduttrice e Terzi, è un periodo davvero felice, carico di amore, soprattutto dopo la paralisi del nervo facciale che ha colpito la Ventura.