Fonte: IPA Lucio Presta e sua moglie Paola Perego

Sono stati attimi di grande paura, per Lucio Presta, che sarebbe rimasto schiacciato dal suo trattore mentre si trovava presso un terreno di sua proprietà nell’area della Sabina, nel Lazio. Il manager dei Vip non sarebbe però in pericolo di vita e certamente tutto poteva andare peggio. Secondo quanto riporta Novella 2000, infatti, la convalescenza che lo aspetta potrebbe essere molto lunga vista l’entità delle ferite riportate. Intanto sua moglie, Paola Perego, ha scelto la via della discrezione che è la cifra che da sempre caratterizza questa coppia.

Lucio Presta, le sue condizioni dopo l’incidente

“450 chili di trattore addosso: si è fratturato le costole, ha una spalla messa malaccio, ma per fortuna niente di più perché nell’incidente è riuscito a mettersi su un fianco proteggendo gli organi vitali dall’impatto con il mezzo agricolo”, si legge. Lucio Presta sarebbe poi stato ricoverato in ospedale dove avrebbe subito un intervento chirurgico con il quale sarebbero state sistemate alcune delle lesioni riportate.

La lunga convalescenza per rimettersi completamente in sesto è già iniziata e, al suo fianco, c’è chiaramente sua moglie Paola Perego. L’intuizione di mettersi su un fianco, arrivata di certo per l’esperienza sul campo (non tutti sono capaci di condurre un trattore), è stata provvidenziale per proteggere gli organi interni che non avrebbero riportato danni alleggerendo, e di molto, la prognosi delle prossime settimane.

Paola Perego rinuncia al matrimonio di Simona Ventura

Data la sua situazione familiare, Paola Perego avrebbe deciso di rinunciare al matrimonio di Simona Ventura con il compagno storico Giovanni Terzi, atteso per il 6 luglio con circa 1000 invitati. La conduttrice di Citofonare Rai2, che fa coppia fissa da ormai due anni con la Tigre di Chivasso, avrebbe dovuto essere la testimone di nozze della sposa, che per anni ha atteso questo momento. Niente da fare, per lei, che invece avrebbe deciso di stare vicina al marito in un momento così difficile per la sua salute fisica e dal quale comunque si riprenderà presto.

L’incidente di Lucio Presta arriva a distanza di pochi mesi dalla diagnosi di tumore che ha colpito la conduttrice e che naturalmente non si aspettava. Il carcinoma renale è stato infatti scoperto per caso durante un controllo di routine, che ha condotto a un’operazione d’urgenza per la rimozione dell’intera massa. Oggi sta bene, ma più volte ha confessato di vivere nella paura irrazionale che possa succedere ancora, sebbene sia completamente fuori pericolo.

Suo marito le è stato al fianco in ogni passo, benché – prima di ogni dichiarazione – abbia atteso che fosse lei a darne notizia al pubblico. Un fulmine a ciel sereno per tutti ma soprattutto per lui, che pare sia stato il più preoccupato. Con lei c’erano anche i suoi figli, che col tempo hanno saputo affrontare al meglio la situazione, e ora che il peggio è passato sono più uniti che mai. Il riposo forzato di Lucio Presta arriva invece nei giorni in cui Rai e Mediaset si stanno preparando per la presentazione dei palinsesti televisivi relativi alla prossima stagione nei quali certamente non mancheranno grandi novità.