Playlist, Federica Gentile e l’omaggio a Lucio Battisti con Gino Castaldo: anticipazioni

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Federica Gentile

La musica di nuovo al centro della nuova puntata di Playlist, il programma di Rai2 che viaggia sui binari del live, delle immagini storiche e dei racconti condivisi dai protagonisti. L’appuntamento è per sabato 10 gennaio alle 14,00, con una scaletta che mette al centro l’urgenza espressiva della musica.

Playlist, le anticipazioni del 10 gennaio

Ad aprire il pomeriggio sarà l’energia ruvida degli Zen Circus, protagonisti di Playlist Live, condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato. La band toscana, da anni riferimento solido della scena rock italiana, è tornata sotto i riflettori con il nuovo brano Il Male, accompagnato da un tour che sta registrando sold out in tutta Italia.

Durante il programma, Andrea Appino, leader del gruppo, racconterà un disco definito senza mezzi termini “potentissimo”, costruito con attenzione tra suono e visione. La versione in vinile, infatti, è impreziosita da una tavola originale di Enzo Sferra, storico illustratore della rivista satirica Il Male. Un dettaglio che diventa così parte integrante di un progetto dove rock e cultura pop si mescolano fino a diventare indistinguibili, portando la musica in una dimensione visiva e concettuale.

A seguire, il programma accoglierà il ritorno in tv dei Rockets, nome che ci conduce immediatamente in un immaginario futurista e glam, e l’esibizione live degli Eugenio In Via Gioia. Il gruppo torinese proporrà Facciamo a metà, ultimo singolo tratto dall’album L’amore è tutto, un brano che ha trovato nuova vita anche sui social, diventando virale grazie all’impatto immediato che riesce a generare.

Gli altri ospiti

La seconda parte della trasmissione cambia registro ma la musica rimane ancora al centro di tutto. In Playlist talk, condotto da Federica Gentile, spazio a un omaggio raffinato e mai retorico a Lucio Battisti, insieme a Gino Castaldo e Geoff Westley. Proprio Westley, musicista e produttore inglese, amico e collaboratore storico di Battisti, racconterà alcuni aneddoti inediti dell’uomo dietro l’artista, quello che si conosce meno e che però dice molto di più di lui e del suo modo di sentire la musica.

Indimenticabile il racconto del primo incontro londinese, durante la lavorazione di Una donna per amico: una sera di pioggia, una casa-studio fuori città, una chitarra davanti al camino. È lì che Westley scopre il vero Battisti, non solo cantante, ma musicista straordinario, quello che forse in pochi hanno conosciuto davvero.

Come da tradizione di Playlist talk, il racconto non segue una linea biografica didascalica, ma un filo musicale, arricchito da immagini e filmati d’epoca di grande valore. Un modo elegante e profondo di ricordare un artista che continua a parlare al presente, senza mai essere imprigionato nel passato. E che ispira i più giovani, di certo affamati di vita e desiderosi di scoprire che può esistere davvero un mondo migliore di questo. L’appuntamento con Playlist è fissato, come sempre, per le 14 su Rai2.

