Federica Gentile tra radio, streaming e TV: dove e quando vederla in Quelli che il cinema

Radio, televisione e adesso anche un nuovo format in streaming su RaiPlay: Federica Gentile è pronta per Quelli che il cinema

Ufficio Stampa Federica Gentile

Una voce che unisce generazioni. Federica Gentile è una delle figure più versatili e strategiche del panorama mediatico italiano, una comunicatrice capace di presidiare ogni frequenza e schermo. E non è un caso che per lei questa stagione sia densa di progetti, che la vedono muoversi con disinvoltura tra radio, televisione ed ecosistema digitale. Unire cultura e intrattenimento non è cosa da poco, specialmente quando si riesce a parlare a un pubblico ampio. Una delle novità più interessanti? Senza dubbio l’incursione nel mondo dello streaming con il format Quelli che il Cinema.

Quelli che il Cinema, un nuovo format per gli appassionati

Per gli appassionati di cinema italiano e per gli amanti dello streaming, l’appuntamento da segnare in agenda è con RaiPlay. Da venerdì 14 novembre prende il via Quelli che il cinema, un viaggio in 20 puntate dedicato alla storia e ai protagonisti italiani del grande schermo.

Il nuovo programma è ideato e condotto da Federica Gentile insieme ad Andrea Piersanti, figura chiave nel filmmaking e nella composizione di effetti visivi che vanta collaborazioni internazionali con major come Disney, Marvel e Netflix. Una collaborazione che certamente darà i suoi frutti: da una parte il racconto della Gentile, dall’altra l’esperienza in campo di Piersanti. Un mix praticamente perfetto.

Quelli che il cinema non è pensato come un semplice “dietro le quinte”, ma come un vero e proprio racconto che intreccia “cultura, memoria e innovazione, pensato per il pubblico digitale”.

Playlist, musica e spettacolo su Rai 2

Se Quelli che il cinema è il nuovo progetto di Federica Gentile, non si fermano i precedenti, già ben avviati e seguiti con piacere dal pubblico. Su tutti spicca Playlist – Tutto ciò che è musica, che va in onda su Rai 2 ogni sabato pomeriggio alle 16 (con qualche eccezione alle 14).

Ufficio Stampa

Al suo fianco Gabriele Vagnato e Nina Zilli, in una trasmissione che unisce spettacolo, interviste e memoria musicale. Un mix di repertorio e performance dal vivo, con una sezione speciale (Playlist Talk) dedicata alle grandi voci della musica italiana, da Mina a Lucio Dalla.

L’impegno in radio

Streaming e televisione, ma senza dimenticare la radio, suo grande amore. Federica Gentile ha condotto programmi radiofonici con il grande Maurizio Costanzo, ma anche con Pierluigi Diaco, Gianni Simioli e Michela Andreozzi, esordendo a RAI Radio 2 e approdando dal 2014 a RTL 102.5.

La sua voce accompagna ogni giorno tantissimi ascoltatori su Rai Radio 1, dove conduce la rubrica Santi per un giorno, un vero e proprio cult. La striscia va in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì a partire dalle 11:30. Insieme a Don Walter Insero, il programma reinterpreta l’Almanacco del giorno unendo spiritualità, aneddoti sulle vite dei santi e curiosità popolari, con una chiara vocazione al servizio (per chi non può seguire la diretta, le puntate sono disponibili anche on-demand su RaiPlay Sound).

Radio2 nel pallone è un altro fiore all’occhiello di Federica Gentile. In onda nel weekend su Rai Radio 2, nella fascia oraria tra le 13:45 e le 15:00, insieme a Federico Vespa affronta il mondo calcio e dello sport in generale, con un tono leggero e ironico.