Sarabanda Celebrity, le anticipazioni del 4 giugno: gli ospiti della terza puntata

"Sarabanda Celebrity" torna il 4 giugno su Italia1 con Enrico Papi e otto celebrità che si sfidano in quiz musicali, giochi inediti e aneddoti

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IPA Enrico Papi

Torna, in prima serata su Italia1, Sarabanda Celebrity, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale, prodotto da Banijay Italia, si rinnova, combinando tradizione e novità: il programma che ha appassionato milioni di telespettatori ritorna giovedì 4 giugno con nuove sfide, mantenendo intatto il suo spirito più giocoso e competitivo.

Sarabanda Celebrity, anticipazioni e ospiti della terza puntata

Torna giovedì 4 giugno 2026 in prima serata su Italia1 Sarabanda Celebrity, con al timone Enrico Papi e una nuova sfida tra vip. Il game show musicale, ritornato in una veste rinnovata, punta sempre su memoria, rapidità e riconoscimento dei brani, riportando al centro uno dei meccanismi televisivi più riconoscibili del quiz italiano.

Questa nuova edizione vede la partecipazione di otto celebrità, suddivise in due squadre da quattro concorrenti ciascuna. Asia Argento, Nicola Ventola, Giulia e Silvia Provvedi formano la prima squadra, mentre a sfidarli saranno Sabrina Salerno, Gigi e Ross e FRANKIE HI-NRG MC. Gli artisti si confronteranno in una gara coinvolgente e carica di emozioni tra hit, memoria, intuito e aneddoti, arricchita da giochi inediti e prove iconiche che renderanno la competizione ancora più accesa.

L’obiettivo è sempre lo stesso: quello di accumulare punti preziosi e jolly utili per affrontare con successo il temuto 7X30 finale, momento clou del programma che mette alla prova anche i concorrenti più preparati.

Le prove del gioco

Anche la puntata di stasera segue la struttura rinnovata che sta caratterizzando questa edizione di Sarabanda Celebrity. Le due squadre si affronteranno in una serie di giochi che alternano memoria musicale, intuito e velocità. Ogni manche permette di accumulare punti e jolly, elementi fondamentali per arrivare preparati al momento più temuto e amato dal pubblico. Parliamo ovviamente del 7×30, la prova finale che mette alla prova la rapidità e la conoscenza musicale dei concorrenti, ancora oggi simbolo assoluto dello show musicale, nel quale in soli 30 secondi bisogna indovinare 7 canzoni.

La musica rimarrà come sempre la protagonista, declinata però in giochi vecchi e nuovi. Nella prova Playlist bisognerà riconoscere un brano ascoltandone soltanto poche note, nel caso del gioco In & Out invece lo scopo è completare testi interrotti. Nella manche Cuffie i concorrenti famosi dovranno intuire canzoni mimandole, mentre nel gioco Canzone sbagliata bisognerà correggere i versi sbagliati suggeriti dal conduttore Enrico Papi.

Ci sarà come sempre l’Asta musicale, che continua a rappresentare uno dei momenti più attesi del game show, il classico “La indovino con una…”. E non dimentichiamo anche la componente tattica, ovvero i jolly conquistati durante le manche, che possono diventare decisivi e, in alcuni giochi, trasformarsi in armi contro gli avversari.

Una delle novità più curiose riguarda il Cantante misterioso: in ogni puntata una celebrità nascosta dovrà essere identificata dai concorrenti e, una volta smascherata, entrerà a far parte della squadra vincitrice come alleato speciale.

Dove e quando vedere Sarabanda Celebrity

La seconda puntata di Sarabanda Celebrity va in onda giovedì 4 giugno 2026, a partire dalle 21.20 su Italia1. Lo show sarà visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove rimarrà fruibile, insieme alle puntate precedenti, anche nelle settimane successive alla messa in onda.