Sarabanda Celebrity anticipazioni 25 giugno, gli ospiti della sesta puntata

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IPA Syria

I decenni passano ma Sarabanda non passa mai. Il mitico show musicale condotto da Enrico Papi, e prodotto da Banijay Italia, torna su Italia 1 e continua ad appassionare gli italiani. Al centro, come sempre, c’è la musica. I concorrenti dovranno dimostrare il proprio talento e cultura indovinando brani sempre diversi grazie a indizi che si fanno di volta in volta più complessi. Vince chi è preparato, ma anche più veloce.

E se in passato a trionfare sono state persone comuni, ma dalle capacità sbalorditive, sole l’una contro l’altra; la nuova edizione di Sarabanda Celebrity propone al pubblico Mediaset un’inedita gara a squadre, composte esclusivamente da personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tutti gli ospiti della sesta puntata, in onda nella prima serata di giovedì 25 giugno.

Sarabanda Celebrity, gli ospiti del 25 giugno

La vera novità di Sarabanda è la gara a squadre, composte ognuna da quattro celebrità, tutte diverse – per estrazione, carriera e età – ma accomunate da un legame con il mondo della musica. Spetterà ai volti noti il compito di coinvolgere il pubblico, supportati dall’energia incontenibile del presentatore Enrico Papi. Nel sesto appuntamento dell’edizione 2026 di Sarabanda Celebrity a sfidarsi alcuni tra i personaggi più amati della tv, tra nomi che strizzano l’occhio alle nuove generazioni e altri che, sulla cresta dell’onda da lungo tempo, fanno leva sull’effetto nostalgia.

Da una parte troveremo la squadra guidata dall’icona della canzone all’italiana Iva Zanicchi. Ad accompagnare l’Aquila di Ligonchio Alvin l’inviato dell’Isola dei Famosi (pronto a una nuova avventura con Selvaggia Lucarelli); la ballerina Rossella Brescia e, per una risata assicurata, il comico napoletano Francesco Cicchella.

A sfidarli, nell’altrettanto agguerrita squadra avversaria, tre cantanti la cui musica mette d’accordo intere generazioni. La graffiante Nina Zilli, la mai dimenticata Syria e l’esordiente (si fa per dire visto l’enorme successo già raggiunto) LDA, figlio del campione Gigi D’Alessio. Assieme a loro uno veterano della televisione, lo storico inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione.

Le sfide di Sarabanda Celebrity

Il solo obiettivo dei famosi ospiti di Sarabanda è vincere e, per farlo, devono assicurarsi di riuscire a guadagnare più punti della squadra avversaria. Dovranno farlo in una lunga serie di giochi, tutti diversi tra loro, tra grandi ritorni del passato e novità assolute – con cui anche il pubblico a casa può divertrsi mettendo alla prova la propria conoscenza musiciale.

In Playlist, ad esempio, lo scopo è indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band. Mentre in Pentegramma ogni brano indovinato svela una parola di una strofa misteriosa. Tra i giochi più amati quello del Cantante misterioso, dove l’obiettivo è indovinare l’artista nascosto da una maschera attraverso una serie di indizi.

Tra le sfide più difficili da superare quella di In & Out, che chiede ai concorrenti di continuare a cantare in perfetta sincronia, e con le parole esatte, la strofa della canzone che si interrompe all’improvviso. Un gioco alquanto facile per chi è cantante di professione ma che mette a dura prova tutti gli altri. In Cuffie, il concorrente impossibilitato ad ascoltare, deve indovinare il titolo della canzone che i compagni di squadra tentano di mimare.

Immancabili, infine, l’Asta musicale, con cui bisogna indovinare la canzone utilizzando un numero ridotto di note; e il mitico gioco finale del 7×30, dove si hanno appena 30 secondi per riuscire a indovinare quante più possibili delle 7 canzoni in tabellone.