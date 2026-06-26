Sarabanda Celebrity, le pagelle del 25 giugno: Iva Zanicchi è un uragano (9), Gigi D’Alessio concorrente fantasma (5)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Iva Zanicchi

Il 25 giugno 2026 otto vip tornano in gara per sfidarsi a colpi di musica e brani famosi nello studio di Sarabanda Celebrity, il celebre game show condotto da Enrico Papi.

Sarabanda Celebrity, formula che vince non si cambia. Voto: 9

Dopo otto anni di assenza, Sarabanda Celebrity è tornato in onda e non è invecchiato nemmeno un po’. Il programma, nella versione spin-off, è più vivace e divertente che mai.

A sfidarsi, anche nella sesta puntata del programma, otto volti del mondo dello spettacolo pronti a sfidarsi fra hit imperdibili e giochi che mettono alla prova memoria musicale, intonazione e intuito. Tutto con l’obiettivo di accumulare i jolly per arrivare al 7X30 il mitico gioco finale di Sarabanda che decreterà il vincitore della puntata.

Protagonisti di questa puntata Iva Zanicchi, Alvin, Francesco Cicchella e Rossella Brescia in una squadra, e dall’altra parte Nina Zilli, Syria, Jimmy Ghione ed LDA.

Enrico Papi padrone di casa perfetto. Voto: 8

Enrico Papi è il perfetto padrone di casa a Sarabanda Celebrity. Ironia, battute fulminee e la capacità di tenere il ritmo del gioco, il conduttore tiene le fila del game show e lo fa in modo impeccabile, usando il suo stile così particolare e riconoscibile.

Si parte al grido di “Mooseca” e si procede con un ritmo serrato, fra giochi divertenti e risate. Papi non è un giudice perfetto e ironizza sul suo “orecchio da cui non sento”, provocando bonariamente i concorrenti durante la gara.

Sarabanda Celebrity, d’altronde, è un programma cucito perfettamente su di lui e nessun altro potrebbe condurlo. Il suo è uno stile frenetico e sopra le righe, che spinge i concorrenti ad appassionarsi, ma anche ad esasperarsi quando perdono. Ne esce una trasmissione imprevedibile e dinamica, con un presentatore che è capace di creare, ma anche di smorzare la tensione, puntando sull’intrattenimento puro anziché sul rispetto rigido delle regole.

Iva Zanicchi è un uragano di simpatia. Voto: 9

Schiettezza emiliana, simpatia e autenticità, Iva Zanicchi è la vera diva di Sarabanda Celebrity. Difficile non sorridere ogni volta che scherza con Enrico Papi o fa una battuta.

L’Aquila di Ligonchio con la sua voce potente e le sue canzoni ha fatto la storia della musica italiana, vincendo per ben tre volte il Festival di Sanremo (nel 1967 con la canzone Non pensare a me, nel 1969 con il brano Zingara, e nel 1974 con Ciao cara come stai?).

La sua è una personalità autentica e unica, capace di conquistare generazioni di persone. Iva non ha peli sulla lingua e non ha paura di dire ciò che pensa, risultando spesso comica e simpaticissima. Libera dagli schemi, anche a Sarabanda Celebrity esce fuori tutta la sua genuinità e non si risparmia nemmeno per un minuto.

Così quando Enrico Papi per spiegare un gioco parla di brodo lei interviene per spiegare cosa fare per renderlo meno salato. “Basta che ci metti una patata dentro e assorbirà tutto il sale – dice, prima di redarguirlo -. Nel brodo per i cappelletti non ci va la patata però!”.

E ancora: quando il conduttore per creare tensione dice: “Iva preparati”. Lei replica immediatamente con: “Si mangia?”, scatenando la risata del pubblico in studio.

Syria una di noi. Voto: 7

A Sarabanda Celebrity, Syria è una di noi. La cantante è spontanea e divertente, soprattutto quando non nasconde in alcun modo l’ansia nel dover indovinare le imitazioni dei suoi compagni di squadra o rispondere alle domande.

Non fingere di essere sicura di sè o di sapere tutto, ma gioca come farebbe chiunque di noi, soprattutto in televisione. Si arrabbia quando non indovina le risposte, si spaventa quando tocca a lei e alla fine suggerisce di nascosto agli altri vip, finendo per venire sgridata da Enrico Papi.

Francesco Cicchella è una grande scoperta. Voto: 8

Francesco Cicchella è la grande scoperta di questa puntata di Sarabanda Celebrity. Conquista la scena con la sua bravura, realizzando imitazioni che fanno ridere il pubblico e creando scompiglio. Il comico e imitatore ha sempre la risposta pronta e sa come divertire, passando da Al Bano Carrisi a Sal da Vinci, così tanto che Iva Zanicchi lo definisce “formidabile”.

Cicchella ci regala uno show nello show ed è davvero bravissimo nel farlo, dimostrando non solo la sua bravura come imitatore, ma anche come cantante. Le sue performance vocali sono sempre di alto livello e la sua conoscenza musicale è superiore a quella di chiunque altro. Che dire? Bravissimo!

Gigi D’Alessio concorrente fantasma. Voto: 5

Gigi D’Alessio non è fra gli ospiti di Sarabanda Celebrity, ma viene citato in continuazione, finendo per diventare un vero e proprio concorrente fantasma. Se la scorsa settimana Papi aveva scelto di invitare Anna Tatangelo, in questa puntata il conduttore ha portato in studio LDA, figlio dell’artista e a sua volta cantante.

Un figlio d’arte che sta cercando la sua strada, ma che nel corso della puntata ha visto citare suo padre fin troppe volte. Prima Cicchella ironizza, imitando la voce di Gigi D’Alessio, affermando che avrebbe scritto una lettera per lui, poi si citano le canzoni dell’artista napoletano.

LDA prova a mettersi in gioco, ma lo fa un po’ sottotono, senza riuscire ad emergere davvero, forse a causa della presenza di personalità (vedi Iva Zanicchi) che conquistano inevitabilmente la scena. Nonostante ciò il giovane cantante sorride e ci prova.

Nina Zilli energica e combattiva. Voto: 7

Energica e autentica, come le sue canzoni, Nina Zilli a Sarabanda Celebrity si mette in gioco e si impegna, divertendosi e impegnandosi. La sua è una personalità decisa che traspare tutta anche nel game show. Nina Zilli, come Iva Zanicchi, domina la scena e la conquista quasi in modo naturale.