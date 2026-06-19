Sarabanda Celebrity, le pagelle del 18 giugno: Anna Tatangelo vero talento (9), Staffelli polemico (5)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Tatangelo

Sarabanda Celebrity torna a intrattenere il pubblico il 18 giugno con una puntata ricca di divertimento, musica e aneddoti. Enrico Papi non delude le aspettative, dimostrandosi un perfetto padrone di casa e giocando con l’effetto nostalgia per guidare attraverso un viaggio musicale gli otto vip ospiti della serata: Anna Tatangelo, Guillermo Mariotto, Bianca Atzei e Ludovica Frasca da una parte, Orietta Berti, Nesli, Rosa Chemical e Valerio Staffelli dall’altra. Un cast ben assortito, perfetto per regalare al pubblico una serata di puro svago.

Un format vincente. Voto: 8

Ottimi ascolti e un buon riscontro da parte del pubblico l’hanno confermato: Sarabanda Celebrity piace. Merito di una formula che mescola le hit della musica italiana e internazionale, con giochi rapidi e coinvolgenti, ma soprattutto ospiti pronti a divertire e divertirsi.

L’operazione nostalgia di Enrico Papi è pienamente riuscita. Sarabanda Celebrity infatti tiene vivo al massimo lo spirito del famosissimo game show, ma cambiandolo e rinnovandolo per adattarlo ai tempi moderni. Le sfide e i giochi sono iconici, il ritmo dettato dal conduttore che tiene le fila delle squadre, punzecchia i concorrenti e diverte.

I giochi sono tanti e si alternano velocemente, senza il rischio di annoiare, ma tenendo viva l’attenzione dei telespettatori. Da Playlist, in cui è necessario indovinare i titoli delle canzoni, al Pentagramma con le strofe misteriose, passando per Rubajolly, che mette in sfida diretta le squadre, a Canzone sbagliata, sino ad arrivare a 7X30. Ovvero il famosissimo gioco finale in cui in 30 secondi un concorrente per ogni squadra deve indovinare ben sette canzoni con la possibilità di passare, usare il jolly oppure rispondere. A vincere è chi ne indovina di più.

Mariotto beato fra le donne. Voto: 6

In squadra con Anna Tatangelo, Bianca Atzei e Ludovica Frasca, Guillermo Mariotto non si smentisce e punge, fra battute e ironia. Lo stilista e giurato di Ballando con le Stelle d’altronde è noto per essere un personaggio tv senza peli sulla lingua. E reduce dal litigio a La Volta Buona con Emanuele Filiberto, non si risparmia.

Dopo un inizio con qualche battuta al vetriolo però Mariotto si scioglie grazie alle sue compagne di squadra e interrompe il gioco per una dichiarazione importante. “Giocare con loro me l’ha dimostrato – dice indicando le concorrenti intorno a lui -. Le donne hanno una marcia in più, sempre”.

Orietta Berti è esplosiva. Voto: 8

Esplosiva, inarrestabile, unica: Orietta Berti è un vero e proprio uragano a Sarabanda Celebrity. Le sue battute scatenano l’ilarità del pubblico ed è impossibile non sorridere quando scherza con Rosa Chemical oppure non si ricorda il titolo di alcuni brani.

E così durante il gioco Playlist, punzecchiata da Papi perché non riesce a dare le risposte giuste, replica prontamente: “Non mi ricordo i titoli e poi durante l’ultimo Festival di Sanremo mi sono addormentata, era troppo lungo”. Il conduttore non può fare altro che scoppiare a ridere, consapevole della forza della cantante, sempre spontanea e davvero unica.

Poco dopo Orietta ironizza sulle rivali dell’altra squadra: “Loro hanno tutte le labbra rifatte. Prova a farle fischiare e vedrai che non ci riescono”, dice facendo una battuta fulminante.

“Allora è quella o non è quella. Dai”, dice rivolta a Papi durante il gioco 7X30, indovinando una canzone di Marcella Bella, correggendo inoltre Mariotto per un titolo errato di una sua canzone. Ed è così, indiscutibilmente, la regina di Sarabanda Celebrity.

Valerio Staffelli polemico. Voto: 5

Quando il gioco si fa duro…le polemiche entrano in scena. E così Valerio Staffelli non risparmia frecciatine e sgambetti morali agli avversari. Si parte con il Pentagramma, storico gioco di Sarabanda, durante il quale Staffelli accusa Anna Tatangelo di aver pronunciato in modo sbagliato un titolo. A placare le polemiche però ci pensa Enrico Papi che replica: “Ma io da questo orecchio non ci sento proprio”, scatenando le risate di tutti.

Lo scontro con Anna Tatangelo continua quando la cantante afferma che Staffelli non seguirebbe le regole del gioco, barando. “Ora ti mandiamo un Tapiro d’Oro”, ironizza.

Anna Tatangelo regina di Sarabanda Celebrity. Voto: 9

La concorrente più forte del gioco resta Anna Tatangelo che dimostra la sua passione per la musica a Sarabanda Celebrity, indovinando le canzoni con grande maestria e mostrando una grande conoscenza delle hit nazionali e internazionali.

Così la vediamo cantare Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini (dedicata alla figlia Beatrice) in modo impeccabile e indovinare una canzone di Gigi D’Alessio, ironizzando con Enrico Papi. “Anna l’ha indovinata subito”, scherza il presentatore e lei sorride, stando al gioco. La concorrente giusta, dotata di spirito sportivo, voglia di vincere e bravura.

Rosa Chemical che meriterebbe più spazio. Voto: 6

Rosa Chemical dimostra ancora una volta la sua simpatia a Sarabanda Celebrity e meriterebbe davvero più spazio per esprimersi al meglio. Scherza con Orietta Berti e regala battute folgoranti, mostrando una grande complicità anche con Nesli. Aggiunge alla puntata quel pepe che serviva e dopo la vittoria della sua squadra si definisce come un “Orietta boy”. Il cantante piemontese potrebbe diventare un personaggio televisivo di punta: il potenziale c’è, va solo alimentato.

Gary Low super ospite con effetto nostalgia. Voto: 9

Gary Low, ospite di Sarabanda Celebrity, sorprende tutti con la sua energia e con canzoni che hanno fatto la storia. Su finale canta La colegiala dedicandola a Orietta Berti e tutto lo studio canta e balla, travolto da note che hanno segnato un’epoca. L’effetto nostalgia è una garanzia e non lasciarsi travolgere è impossibile.