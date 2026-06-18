Sarabanda Celebrity anticipazioni del 18 giugno, gli ospiti della quinta puntata

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IPA Anna Tatangelo a "Sarabanda Celebrity"

La musica torna su Italia 1 giovedì 18 giugno con la quinta puntata di Sarabanda Celebrity. Saldamente alla guida del quiz musicale più iconico della televisione Enrico Papi, che per l’occasione avrà in studio alcuni ospiti d’eccezione. Si tratta infatti di un’innovativa versione a squadre, in cui a sfidarsi sono solo celebrità. Tra intuizioni, memoria e divertenti siparietti, i vip della puntata cercheranno di guadagnarsi l’agognata vittoria. La velocità e la conoscenza sono i punti chiave e proprio grazie a questi due elementi il programma riesce a mantenere, a vent’anni dal successo, la popolarità che lo ha contraddistinto.

Prodotto da Banijay Italia, il programma conferma la sua capacità di avvicinarsi a diverse generazioni, mantenendo intatta l’iconicità del format.

Sarabanda Celebrity, gli ospiti del 18 giugno

La vera novità nel consolidato format è la gara tra due squadre, composte ognuna da quattro celebrità legate spesso in qualche modo con il mondo della musica. Volti noti e prove pensate per coinvolgere il pubblico con l’effetto nostalgia che tanto ci piace, senza dimenticare le generazioni più giovani.

Giovedì 18 giugno a sfidarsi sui banchi di Sarabanda Celebrity sono Anna Tatangelo, Guillermo Mariotto, Bianca Atzei e dall’ex Velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca sfida quello formato da Orietta Berti, Nesli, Rosa Chemical e Valerio Staffelli. Nomi che promettono una gara agguerrita e divertenti siparietti tra hit, intuizioni e aneddoti.

A far apprezzare particolarmente il programma di Enrico Papi è la possibilità del pubblico di partecipare al giorno, provando a indovinare le risposte ai quiz, il coinvolgimento, grazie ai grandi classici proposti, è assicurato.

I giochi di stasera a Sarabanda Celebrity