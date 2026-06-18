Sarabanda Celebrity anticipazioni del 18 giugno, gli ospiti della quinta puntata

La musica torna su Italia 1 giovedì 18 giugno con la quinta puntata di Sarabanda Celebrity. Saldamente alla guida del quiz musicale più iconico della televisione Enrico Papi, che per l’occasione avrà in studio alcuni ospiti d’eccezione. Si tratta infatti di un’innovativa versione a squadre, in cui a sfidarsi sono solo celebrità. Tra intuizioni, memoria e divertenti siparietti, i vip della puntata cercheranno di guadagnarsi l’agognata vittoria. La velocità e la conoscenza sono i punti chiave e proprio grazie a questi due elementi il programma riesce a mantenere, a vent’anni dal successo, la popolarità che lo ha contraddistinto.
Prodotto da Banijay Italia, il programma conferma la sua capacità di avvicinarsi a diverse generazioni, mantenendo intatta l’iconicità del format.
Sarabanda Celebrity, gli ospiti del 18 giugno
La vera novità nel consolidato format è la gara tra due squadre, composte ognuna da quattro celebrità legate spesso in qualche modo con il mondo della musica. Volti noti e prove pensate per coinvolgere il pubblico con l’effetto nostalgia che tanto ci piace, senza dimenticare le generazioni più giovani.
Giovedì 18 giugno a sfidarsi sui banchi di Sarabanda Celebrity sono Anna Tatangelo, Guillermo Mariotto, Bianca Atzei e dall’ex Velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca sfida quello formato da Orietta Berti, Nesli, Rosa Chemical e Valerio Staffelli. Nomi che promettono una gara agguerrita e divertenti siparietti tra hit, intuizioni e aneddoti.
A far apprezzare particolarmente il programma di Enrico Papi è la possibilità del pubblico di partecipare al giorno, provando a indovinare le risposte ai quiz, il coinvolgimento, grazie ai grandi classici proposti, è assicurato.
I giochi di stasera a Sarabanda Celebrity
Tanti giochi un solo obbiettivo: collezionare più punti della squadra avversaria e conquistare la vittoria. A fare da sfondo alle intuizioni dei giocatori alcuni giochi vecchi e nuovi pronti a mettere alla prova anche il pubblico a casa. Come in Playlist, in cui lo scopo è indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band. O come nel Pentagramma, dove ogni brano indovinato svela una parola di una strofa misteriosa.
Particolarmente atteso il gioco del Cantante misterioso, nel quale, attraverso alcuni indizi, bisogna indovinare l’artista nascosto (spesso un’icona degli anni passati). Una prova che mette spesso in difficoltà i giocatori è quella dello In & Out, in cui la musica si interrompe all’improvviso e ai concorrenti spetta cantare il pezzo mancante in perfetta sincronia. Il punto va a chi riesce a ricongiungersi con la traccia senza sgarrare sul tempo.
Particolarmente divertente il gioco Cuffie: un concorrente per squadra resta in postazione con le cuffie, senza poter sentire nulla, mentre gli altri tre mimano una serie di titoli di canzoni mostrati sul ledwall e riprodotti in originale. Entro un tempo stabilito, il concorrente con le cuffie dovrà indovinare quanti più brani possibile solo attraverso i gesti dei compagni, senza suggerimenti labiali.
Non manca il grande classico dell’Asta musicale, Leggendo una frase, ogni squadra sceglie con quante note provare a indovinare le canzoni. Vince chi arriva a 5 punti dopo 8 brani. 7×30: ritorna anche il mitico gioco finale, nel quale in soli 30 secondi un concorrente per squadra deve indovinare 7 canzoni. Si può scegliere se passare, usare jolly o rispondere.