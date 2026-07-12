Un posto al sole, le anticipazioni del 13 luglio 2026: Grillo in guai seri, Bice e Massaro ormai lontani

Ufficio stampa Rai Bice Cerruti, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 13 luglio.

Nella puntata precedente

Gianluca, ignaro, si gode una serata leggera con Rossella e Nunzio; intanto Alberto riesce ad allentare le difese di Anna facendole una proposta per superare insieme i suoi fantasmi. Grazie a Silvia, Diego ritrova un minimo di serenità, mentre Raffaele lo convince comunque ad allontanarsi per un po’ da Lorenza. L’imminente seduta di Bice e Sergio con il sessuologo Del Toro contagia Mariella, che finisce per fare un sogno dagli esiti tanto inaspettati quanto divertenti; nello studio, intanto, Bice e Massaro attendono il vero Del Toro.

Anticipazione della puntata del 13 luglio 2026

La Procura apre un’indagine sul furto a Palazzo Palladini e, dopo una serie di colloqui che coinvolgono Raffaele, Eduardo e Stella, Grillo perde le staffe con il PM: uno scatto di nervi che rischia non solo di far ricadere i sospetti su Eduardo, ma anche di mettere lo stesso Grillo in guai seri. Intanto Alberto convince Anna che parlare con Gianluca sia la scelta migliore, ma lei preferisce restare ancora qualche giorno lontano da Napoli prima di affrontare la situazione. Dopo l’incontro con il sessuologo, tra Bice e Massaro le cose sembrano peggiorare ulteriormente e, come spesso accade, a farne le spese potrebbero essere Guido e Mariella.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026.