Un posto al sole, le anticipazioni del 26 giugno 2026: Raffaele è travolto dai sensi di colpa

Raffaele non si perdona di aver lasciato incustodite le chiavi dei condomini e Alberto è tormentato da Anna: trama di "Un posto al sole" del 26 giugno

Ufficio stampa Rai Raffaele, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 25 giugno 2026

Giovedì 25 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Angelo e Rino riescono a portare a termine il colpo a casa di Roberto Ferri, mentre Grillo, ufficialmente impegnato a indagare sul furto, inizia a tessere la sua tela per incastrare Eduardo. Nel frattempo Guido convince Sergio a invitare Bice a cena, ma le cose potrebbero mettersi molto male.

Anticipazione della puntata del 26 giugno 2026

Dopo il furto a Palazzo Palladini, Raffaele è travolto dai sensi di colpa per aver lasciato incustodite le chiavi dei condomini. Mentre Eduardo sta per venire a conoscenza di quanto accaduto, Angelo sembra non avere altra scelta che portare avanti il piano di Grillo. Intanto Alberto prova a rimettere ordine nella propria vita, ma il pensiero di Anna continua a tormentarlo. In vista della serata con Bice, Massaro è preda dell’ansia da prestazione e vive momenti di puro panico.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 22 al 26 giugno.