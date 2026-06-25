Un posto al sole, le anticipazioni del 26 giugno 2026: Raffaele è travolto dai sensi di colpa

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026.
Nella puntata precedente del 25 giugno 2026
Giovedì 25 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Angelo e Rino riescono a portare a termine il colpo a casa di Roberto Ferri, mentre Grillo, ufficialmente impegnato a indagare sul furto, inizia a tessere la sua tela per incastrare Eduardo. Nel frattempo Guido convince Sergio a invitare Bice a cena, ma le cose potrebbero mettersi molto male.
Anticipazione della puntata del 26 giugno 2026
Dopo il furto a Palazzo Palladini, Raffaele è travolto dai sensi di colpa per aver lasciato incustodite le chiavi dei condomini. Mentre Eduardo sta per venire a conoscenza di quanto accaduto, Angelo sembra non avere altra scelta che portare avanti il piano di Grillo. Intanto Alberto prova a rimettere ordine nella propria vita, ma il pensiero di Anna continua a tormentarlo. In vista della serata con Bice, Massaro è preda dell’ansia da prestazione e vive momenti di puro panico.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 22 al 26 giugno.