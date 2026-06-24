Un posto al sole, le anticipazioni del 25 giugno 2026: una catastrofe tra Sergio e Bice

Sergio invita a cena Bice ma le cose potrebbero mettersi molto male. E a Palazzo viene commesso un crimine: trama di "Un posto al sole

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Un posto al sole, le anticipazioni del 25 giugno 2026: una catastrofe tra Sergio e Bice
Ufficio stampa Rai
Bice, Un posto al sole
Cosa succede tra Sergio e Bice? Qual è la trama di Un posto al sole? Chi sono i protagonisti della soap?

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap che da anni appassiona il pubblico e continua a essere tra i titoli più amati. Ecco le anticipazioni di giovedì 25 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 24 giugno 2026

Nella puntata di mercoledì 24 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Con la partenza di Ferri e Marina, Angelo e Rino decidono di entrare in azione e portare a termine il furto a Palazzo mentre Grillo attende il momento di farla pagare all’ignaro Eduardo. Ma qualcuno potrebbe correre un grave rischio. Con il supporto di Niko, Manuela deve fare i conti con la drammatica rivelazione che Monica le ha fatto riguardo a Maurizio e decidere se parlare o no con Micaela, che intanto sembra aver intuito che le stanno nascondendo qualcosa.

Anticipazione della puntata del 25 giugno 2026

Angelo e Rino riescono a portare a termine il colpo a casa di Roberto Ferri, mentre Grillo, ufficialmente impegnato a indagare sul furto, inizia a tessere la sua tela per incastrare Eduardo. Nel frattempo Guido convince Sergio a invitare Bice a cena, ma le cose potrebbero mettersi molto male.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 22 al 26 giugno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Anticipazioni di Un posto al sole