Un posto al sole, le anticipazioni del 25 giugno 2026: una catastrofe tra Sergio e Bice

Ufficio stampa Rai Bice, Un posto al sole

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap che da anni appassiona il pubblico e continua a essere tra i titoli più amati. Ecco le anticipazioni di giovedì 25 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 24 giugno 2026

Nella puntata di mercoledì 24 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Con la partenza di Ferri e Marina, Angelo e Rino decidono di entrare in azione e portare a termine il furto a Palazzo mentre Grillo attende il momento di farla pagare all’ignaro Eduardo. Ma qualcuno potrebbe correre un grave rischio. Con il supporto di Niko, Manuela deve fare i conti con la drammatica rivelazione che Monica le ha fatto riguardo a Maurizio e decidere se parlare o no con Micaela, che intanto sembra aver intuito che le stanno nascondendo qualcosa.

Anticipazione della puntata del 25 giugno 2026

Angelo e Rino riescono a portare a termine il colpo a casa di Roberto Ferri, mentre Grillo, ufficialmente impegnato a indagare sul furto, inizia a tessere la sua tela per incastrare Eduardo. Nel frattempo Guido convince Sergio a invitare Bice a cena, ma le cose potrebbero mettersi molto male.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 22 al 26 giugno.