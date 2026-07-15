Fresca, veloce e apparentemente light: l’insalata è il simbolo dell’alimentazione estiva. Ma basta aggiungere qualche ingrediente di troppo per trasformarla in un pasto calorico.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock L'errore dell'insalata estiva

L'insalata estiva può essere salutare ma spesso nasconde molte calorie quando vengono aggiunti formaggi, salumi, salse, crostini, frutta secca e olio in eccesso.

Per mantenerla leggera serve bilanciare macronutrienti: una base di verdure, proteine magre, carboidrati integrali e una quantità controllata di grassi salutari.

Dose e scelta degli ingredienti fanno la differenza: usare misurini, erogatori spray e porzioni moderate di avocado o frutta secca rende l'insalata saziante senza eccedere.

Quando fa caldo a tutti capita di non voler accendere i fornelli per prepararsi il pranzo o la cena e ricorrere quindi ad una fresca, pratica e leggera insalata. Un piatto must have delle diete estive per tornare in forma, che viene automaticamente considerato un’opzione più salutare e ipocalorica rispetto a molti altri pasti.

Tuttavia, non sempre è così. Molte delle insalatone consumate durante l’estate, soprattutto quando acquistate in bar, ristoranti o preparate senza prestare particolare attenzione agli ingredienti utilizzati, possono raggiungere un apporto calorico pari o addirittura superiore a quello di un primo piatto tradizionale.

Ovviamente il problema non è rappresentato dal tipo di verdura scelta, ma da tutti quegli ingredienti aggiunti al piatto, come condimenti cremosi, formaggi stagionati, salse, crostini, salumi e frutta secca, che possono trasformare un piatto leggero in una bomba di calorie.

La buona notizia è che non bisogna rinunciare alla freschezza dell’insalata, ma bisogna imparare a costruirla nel modo giusto e soprattutto bilanciandone i nutrienti. In questo articolo del magazine di DiLei capiremo insieme a un nutrizionista come strutturare al meglio un’insalata estiva, senza rinunciare al gusto e alla linea.

Perché l’insalata viene percepita come “sempre light”

Dal punto di vista psicologico esiste quello che gli esperti chiamano “health halo effect“. Ovvero quando un alimento contiene verdura o viene presentato come salutare, inconsciamente tendiamo a sottostimare l’apporto di calorie e a consumarne quindi porzioni più grandi. E questo è uno dei motivi che spinge molte persone a ordinare un’insalata convinte di fare una scelta più leggera e salutare, senza andare a considerare il contenuto effettivo di nutrienti e calorie presenti nel piatto.

Dove si nascondono davvero le calorie nell’insalata

Le calorie dell’insalata non si nascondono sicuramente tra le foglie verdi, che apportano generalmente tra 15 e 30 kcal per 100 grammi, con piccole variazioni a seconda del tipo di verdura scelta. Le calorie di questo piatto infatti arrivano direttamente dagli ingredienti che si decide di aggiungere al suo interno:

formaggi stagionati come grana, pecorino o parmigiano;

mozzarella o burrata in grandi quantità;

salumi come pancetta, speck o bacon;

crostini fritti o aromatizzati;

olive;

frutta secca;

avocado;

maionese, salsa Caesar, yogurt dressing e altre salse pronte;

grandi quantità di olio extravergine d’oliva.

Tutti questi alimenti possono far parte di una dieta sana, ma il loro apporto calorico aumenta rapidamente quando vengono utilizzati senza moderazione. Ovviamente, quando l’insalata viene preparata a casa sarà più facile controllare gli ingredienti e le loro quantità aggiunte all’interno della ricetta, mentre quando la si ordina al ristorante questa operazione può risultare più complessa.

Attenzione all’olio extravergine d’oliva

L’olio extravergine d’oliva rappresenta uno dei condimenti per eccellenza dell’insalata ed è anche uno dei simboli della dieta mediterranea nel mondo. Infatti, si tratta di un alimento ricco di acidi grassi monoinsaturi e molecole antiossidanti, che in numerosi studi si è rivelato un alleato per la prevenzione cardiovascolare. Tuttavia, non bisogna dimenticare che rimane un alimento con un’elevata densità energetica: un cucchiaio (10 g circa) apporta circa 90 kcal.

Un errore che spesso viene commesso quando si condisce l’insalata è quello di versare l’olio direttamente dalla bottiglia, rendendo molto difficile controllarne la quantità. Con la metodica del filo d’olio, inconsapevolmente si consumano tra 3 e 4 cucchiai di olio, apportando circa 300 calorie extra al piatto. Può essere utile, invece, l’utilizzo di erogatori spray, che consentono di condire l’insalata in modo uniforme ma con un quantitativo d’olio inferiore.

Anche gli alimenti salutari contengono calorie

Uno degli errori più frequenti consiste nel pensare che, se un alimento è salutare, possa essere consumato senza limiti.

L’avocado, ad esempio, contiene grassi insaturi e fibre, ma apporta circa 160 kcal ogni 100 grammi.

La frutta secca è ricca di vitamine, minerali e grassi buoni, ma una sola manciata può superare facilmente le 170-200 kcal.

Lo stesso vale per semi di zucca, semi di girasole e semi di chia.

Il problema non è eliminarli, bensì utilizzarli nelle giuste quantità, seguendo le indicazioni fornite dal nutrizionista e dalle linee guida sulla corretta nutrizione.

Come costruire un’insalata davvero equilibrata

Secondo le raccomandazioni riferibili alla dieta mediterranea e alle linee guida sulla corretta alimentazione, un’insalata completa dovrebbe contenere tutti i macronutrienti indispensabili per la salute.

Abbondante base di verdure di stagione ricche di fibre Una fonte proteica magra (pollo, tacchino, tonno al naturale, uova, legumi, tofu o salmone) Una quota di carboidrati complessi (farro, orzo, quinoa, riso o una fetta di pane integrale) Una piccola quantità di grassi salutari (olio evo o frutta secca)

Esempi di insalate a confronto

Caratteristica Insalata A (equilibrata) Insalata B (molto calorica) Base Lattuga, pomodori e cetrioli Lattuga Fonte proteica Petto di pollo Bacon croccante e parmigiano Grassi 1 cucchiaio di olio extravergine Avocado + salsa Caesar + 2 cucchiai abbondanti di olio Carboidrati 1 fetta di pane integrale Crostini Apporto calorico stimato 450-500 kcal 900-1.000 kcal Sazietà Elevata grazie a proteine, fibre e carboidrati complessi Elevata ma con un apporto energetico molto più alto Quando è ideale Pranzo o cena equilibrati Da consumare occasionalmente o riducendo alcuni ingredienti

In questo caso si può vedere come, mettendo a confronto questi due piatti di insalata, i valori calorici siano completamente diversi l’uno dall’altro, impattando quindi in modo differente sul proprio fabbisogno calorico giornaliero e sulla propria linea. L’obiettivo non è eliminare ingredienti come olio, formaggio e frutta secca, ma inserirli in modo consapevole ed equilibrato all’interno del pasto e dello schema di macro e micronutrienti della propria alimentazione.

L’importanza delle fibre

Ciò che contraddistingue l’insalata è il vantaggio di assumere un elevato quantitativo di fibre, che, oltre ad apportare freschezza e leggerezza, non affaticano la digestione, aumentano il senso di sazietà, modulano l’assorbimento di carboidrati e grassi e migliorano il benessere intestinale.

Numerosi studi hanno evidenziato come un maggiore consumo di verdure, legumi e cereali integrali sia associato a un minor rischio di sovrappeso e di sviluppo di malattie cardiovascolari.

Conclusioni

L’insalata può rappresentare uno dei migliori pasti estivi, ma non è automaticamente sinonimo di dieta o poche calorie. Le verdure apportano pochissima energia, mentre condimenti, salse, formaggi, salumi e ingredienti ricchi di grassi possono far aumentare rapidamente il contenuto calorico del piatto.

La strategia migliore consiste nel costruire un’insalata completa seguendo il modello della dieta mediterranea: tante verdure, una buona fonte proteica, carboidrati integrali nelle giuste quantità e grassi salutari dosati con attenzione.

In questo modo sarà possibile ottenere un pasto fresco, nutriente, saziante e realmente equilibrato, senza cadere nell’errore di pensare che “insalata” sia automaticamente sinonimo di “light”.

Fonti bibliografiche:

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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