Caldo, disidratazione e sonno disturbato possono ridurre memoria e attenzione. Scopri perché compare il summer brain fog, quali rimedi adottare e gli integratori più indicati secondo la letteratura scientifica.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Stanchezza mentale estiva

Il caldo estivo può provocare un calo transitorio di memoria, concentrazione e lucidità dovuto a disidratazione, notti disturbate e perdita di sali minerali.

Gli integratori con vitamine del gruppo B, citicolina, aminoacidi, eleuterococco e antiossidanti possono sostenere le prestazioni cognitive durante le giornate afose.

Per ottenere benefici è fondamentale abbinarli a idratazione, reintegro elettrolitico, dieta equilibrata e sonno adeguato; se i sintomi persistono è consigliata una visita medica.

Durante le afose e calde giornate estive sono tante le persone che riferiscono una sensazione molto difficile da descrivere, caratterizzata da difficoltà a concentrarsi, memoria meno brillante e tanta stanchezza psichica, che può generare anche veri e propri cali dell’attenzione. Questo fenomeno prende il nome di “Summer Brain Fog” e, pur non essendo una vera e propria malattia, può essere fastidioso per chi ne soffre.

La condizione è transitoria e deriva dalle alte temperature, dalla disidratazione estiva e dalle notti calde in cui si dorme peggio. Il cervello, infatti, è un organo particolarmente sensibile alle variazioni della temperatura corporea e ai livelli idrici ed elettrolitici. Quando si impegna nella termoregolazione, può lasciare meno risorse disponibili per le funzioni cognitive. Se a questo si aggiungono un’eccessiva perdita di sali minerali con la sudorazione e diversi squilibri provocati dal caldo, si possono avere cali delle prestazioni psico-cognitive.

Fortunatamente in commercio sono disponibili tutta una serie di integratori utili a sostenere memoria, attenzione e lucidità mentale, anche nei mesi più caldi.

Perché il caldo riduce concentrazione e memoria?

Quando l’organismo si appresta ad affrontare le alte temperature estive può facilmente andare incontro a una riduzione delle prestazioni cognitive. Sono diverse le evidenze scientifiche che hanno sottolineato come il caldo possa rallentare i tempi di reazione, diminuire l’attenzione e aumentare l’affaticamento mentale delle persone, sia in ambito lavorativo che scolastico.

Tra i fattori principali che possono aumentare il malessere psichico troviamo:

lieve disidratazione

perdita di elettroliti attraverso la sudorazione

sonno meno profondo e disturbato

maggiore vasodilatazione periferica

stress ossidativo dovuto all’esposizione prolungata al sole

Integratori per concentrazione e memoria in estate: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

Gli integratori destinati al supporto delle funzioni cognitive non sono tutti uguali e dipendono molto dagli ingredienti presenti al loro interno. Tra i principali costituenti troviamo:

Vitamine del gruppo B

Queste vitamine idrosolubili sono essenziali non solo per favorire il metabolismo energetico cellulare ma anche per garantire il corretto funzionamento dei tessuti nervosi. Una loro adeguata assunzione attraverso l’alimentazione o gli integratori può aiutare ad affrontare la stanchezza e l’affaticamento sia fisico che mentale.

Citicolina

La citicolina è un precursore della fosfatidilcolina ed è coinvolta nella formazione delle membrane cellulari dei neuroni e per questo spesso viene inserita all’interno di integratori sviluppati per supportare il benessere nervoso, la memoria e l’attenzione.

L-asparagina e N-acetil-L-glutamina

Si tratta di 2 aminoacidi coinvolti nel metabolismo cellulare che possono sostenere il funzionamento del sistema nervoso nei periodi di intenso impegno mentale.

Eleuterococco

Si tratta di una sostanza che viene utilizzata tradizionalmente per favorire la resistenza del corpo e della mente alla stanchezza e all’affaticamento. L’eleuterococco viene inserito in tantissimi integratori utili per affrontare lo stress e stimolare le difese immunitarie dell’organismo di adulti e bambini.

Resveratrolo e altri antiossidanti

Queste sostanze sono fondamentali per combattere lo stress ossidativo che in estate è molto elevato a causa dell’esposizione prolungata ai raggi del sole. Tale condizione può predisporre una sensazione di affaticamento e per questo l’utilizzo di integratori contenenti molecole antiossidanti può essere utile.

I migliori integratori per contrastare il summer brain fog

Acutil Fosforo Advance Orosolubile

Acutil Orosolubile è una formulazione pratica da assumere senza acqua, pensata per sostenere memoria, attenzione e prestazioni cognitive durante periodi di intenso lavoro o studio. Gli ingredienti principali comprendono vitamina B6, L-asparagina, fosfoserina e L-glutammina, nutrienti coinvolti nel metabolismo energetico del sistema nervoso. È particolarmente indicato quando il calo di concentrazione è associato a stanchezza mentale e giornate particolarmente impegnative.

Equilibra Concentrazione Triplo Strato

Questo integratore utilizza una tecnologia a rilascio differenziato che permette agli ingredienti di essere disponibili nell’intero arco della giornata. La formula contiene ferro, zinco, ashwagandha, bacopa e resveratrolo utili al metabolismo energetico e alla funzione cognitiva. È consigliato a chi trascorre molte ore al computer o affronta giornate lavorative intense. Rispetto alle formulazioni tradizionali può rappresentare una scelta interessante per chi desidera un rilascio più graduale dei nutrienti, soprattutto durante le calde giornate estive.

Offerta Equilibra Concentrazione Triplo Strato Integratore con ferro, zinco, ashwagandha, bacopa e resveratrolo

StarSù Integratore Mente

StarSù abbina aminoacidi, sali minerali, vitamina C, ashwagandha ed eleuterococco con creatina monoidrato per supportare le capacità cognitive durante i periodi di maggiore affaticamento. Tra gli ingredienti spicca l’eleuterococco, tradizionalmente utilizzato per favorire la resistenza allo stress psicofisico, insieme ad aminoacidi e vitamine del gruppo B.

Offerta StarSù Integratore Mente Aminoacidi ed Eleuterococco

Be-Total Energia Mentale

Be-Total è uno dei marchi più conosciuti nel supporto al metabolismo energetico e al funzionamento del sistema nervoso. La formulazione contiene un complesso di vitamine del gruppo B, fondamentali per la normale funzione psicologica e per la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. È ideale nei periodi in cui il summer brain fog è associato principalmente a carenza di energie. Rispetto ad altre formulazioni risulta particolarmente indicato per chi desidera un’integrazione vitaminica essenziale senza ingredienti adattogeni.

Massigen Mente

Massigen Mente è disponibile in pratici flaconcini, soluzione utile soprattutto durante l’estate quando si è spesso fuori casa. La formulazione al gusto ciliegia associa vitamine del gruppo B con fosfoserina e Ginkgo biloba, contribuendo al normale metabolismo energetico e al corretto funzionamento del sistema nervoso. È consigliato durante periodi di intenso impegno lavorativo o mentale oppure per affrontare al meglio le giornate estive più stressanti.

Offerta Massigen Mente Flaconcini per la concentrazione

Come e quando assumere questi prodotti

Gli integratori per la memoria e la concentrazione non sostituiscono in alcun modo uno stile di vita sano, ma possono rappresentare un valido alleato quando il caldo genera stati di affaticamento mentale e riduzione delle prestazioni cognitive. Tuttavia, per ottenere il massimo beneficio da questi prodotti è necessario abbinarli a una corretta idratazione durante tutta la giornata, al reintegro dei sali minerali persi con la sudorazione e a un’alimentazione ricca di frutta, verdura e cereali integrali. Inoltre, sarebbe opportuno dormire almeno 8 ore durante la notte ed evitare l’esposizione prolungata ai raggi del sole, soprattutto durante gli orari e le giornate più calde.

Qualora il calo della concentrazione dovesse persistere per più settimane o fosse associato ad altri sintomi, come debolezza, vertigini, cefalee o alterazioni neurologiche, è importante consultare il proprio medico curante per escludere altre cause.

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