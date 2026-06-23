Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Reintegrare sali minerali e vitamine in estate

Quando le temperature estive salgono in modo repentino si può andare incontro a sudorazione abbondante, che rappresenta un meccanismo di termoregolazione del nostro corpo, che in questo modo evita di surriscaldarsi eccessivamente.

Quando la sudorazione diventa abbondante si possono verificare perdite di liquidi, disidratazione e squilibri elettrolitici, che conducono a stati di spossatezza e stanchezza fisica e mentale. I sintomi associati alle forti sudorazioni estive comprendono anche cr, mal di testa, cali della pressione e capogiri.

In questi casi bere dell’acqua non basta per reintegrare tutti i preziosi elettroliti persi con il sudore e per questo si ricorre a integratori specifici che aiutano a sostenere il corpo nei mesi più caldi, favorendone l’idratazione e ristabilendo il giusto equilibrio di minerali e vitamine. Queste formulazioni, quando sono scelte nel modo giusto, aiutano a contrastare l’affaticamento e la perdita di energie tipiche delle giornate estive.

Prodotti per combattere caldo e sudorazione: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

La scelta del prodotto più adatto per affrontare il caldo estivo, la sudorazione e la sensazione di spossatezza dipende dalle sostanze contenute all’interno del singolo integratore. La maggior parte delle formulazioni presenti in commercio contiene un mix di minerali, elettroliti, vitamine e sostanze con azione tonico-energizzante.

Tra gli ingredienti maggiormente presenti nelle formulazioni per l’estate troviamo:

Magnesio

Il magnesio è un minerale fondamentale che contribuisce alla normale funzione muscolare, al metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Una sua carenza può favorire crampi muscolari (anche notturni), debolezza, irritabilità, spossatezza e nervosismo.

Potassio

È uno dei minerali maggiormente persi con la sudorazione. Il potassio aiuta il mantenimento della normale pressione sanguigna e il corretto funzionamento dei muscoli.

Sodio

Spesso trascurato, rappresenta uno degli elettroliti più importanti persi durante la sudorazione. Risulta particolarmente utile negli sportivi e nelle persone che lavorano molte ore all’aperto. Può essere facilmente integrato anche attraverso l’alimentazione quotidiana.

Vitamine del gruppo B

Le vitamine idrosolubili del gruppo B supportano il metabolismo energetico cellulare e contribuiscono a contrastare stanchezza fisica e mentale.

Carboidrati a rapido assorbimento

Presenti in alcune formulazioni destinate agli sportivi, aiutano a fornire energia immediata durante sforzi prolungati o esposizione al caldo intenso. Si tratta di maltodestrine e ciclodestrine, che si dissolvono lentamente nell’apparato gastro-digerente e permettono l’assorbimento prolungato di zuccheri semplici.

Soluzioni reidratanti

Sono formulate per favorire un rapido assorbimento di acqua ed elettroliti, risultando particolarmente indicate in caso di forte sudorazione, diarrea o attività fisica intensa.

I migliori integratori per affrontare caldo e sudorazione

Swisse Magnesio e Potassio Forte

Uno degli integratori più conosciuti durante la stagione estiva. La formula combina magnesio e potassio, due minerali fondamentali per il corretto funzionamento muscolare e nervoso. È particolarmente indicato per chi accusa stanchezza, spossatezza e crampi dovuti alle alte temperature.

Rispetto a formulazioni più semplici, offre un dosaggio elevato di minerali ed è adatto sia agli sportivi sia a chi svolge una normale attività quotidiana ma soffre particolarmente il caldo.

Offerta Swisse Magnesio e Potassio Forte Integratore di magnesio e potassio per stanchezza e sudorazione

Hydraid Hydration Helper Limone

Hydraid è una soluzione reidratante studiata per favorire il rapido assorbimento dei liquidi grazie alla presenza di elettroliti bilanciati. Contiene sali minerali utili per reintegrare le perdite dovute a sudore abbondante, attività sportiva o permanenza prolungata al sole.

La sua particolarità è la formulazione isotonica che facilita l’idratazione più rapidamente rispetto alla sola acqua. Ideale per chi tende a disidratarsi facilmente durante l’estate.

Offerta Hydraid Hydration Helper Limone Soluzione reidratante con elettroliti ad alto assorbimento

Carnidyn Fast per Affaticamento e Caldo

Questo integratore combina magnesio, potassio e altri elettroliti utili per sostenere l’organismo nei periodi di forte caldo. È particolarmente indicato per chi manifesta debolezza muscolare, affaticamento e difficoltà di recupero dopo l’attività fisica.

Rispetto a prodotti focalizzati esclusivamente su magnesio e potassio, offre un reintegro più completo con sali minerali persi con la sudorazione intensa e creatina.

Carnidyn Fast Affaticamento Reintegro idrosalino contro caldo, stanchezza e sudorazione

Equilibra Magnesio e Potassio Reidratazione

La formulazione Equilibra è pensata per favorire la reidratazione quotidiana durante l’estate. Oltre ai classici magnesio e potassio, contiene ingredienti utili per sostenere il recupero energetico e contrastare la sensazione di spossatezza.

Può rappresentare una valida scelta per chi cerca una formulazione pratica da utilizzare durante le giornate più calde, soprattutto in caso di intensa sudorazione o attività fisica moderata.

Offerta Equilibra Magnesio e Potassio Reidratazione Sali minerali per reidratazione e recupero energetico

EthicSport Super Hydro

Pensato principalmente per gli sportivi, questo integratore associa sali minerali, carboidrati di nuova generazione e sostanze utili per sostenere la performance fisica. È particolarmente indicato durante allenamenti estivi, gare o attività all’aperto svolte in condizioni climatiche impegnative.

La presenza di carboidrati a rapido utilizzo lo rende preferibile rispetto alle classiche formulazioni saline quando è necessario supportare anche il fabbisogno energetico.

Offerta EthicSport Super Hydro Integratore con sali minerali e carboidrati per idratazione sportiva

Come e quando assumere questi prodotti

Gli integratori progettati per affrontare caldo e sudorazione non devono andare a sostituire un’alimentazione sana e bilanciata, che attraverso cibi vegetali ricchi di micronutrienti è in grado di offrire sollievo all’organismo. Inoltre, è importante mantenere un elevato livello di idratazione, soprattutto durante le giornate più calde del periodo estivo.

Generalmente questi integratori possono essere molto utili se si suda molto durante il giorno, si pratica attività sportiva all’aperto o si lavoro in ambienti particolarmente umidi e caldi. Anche le persone che avvertono crampi muscolari (spesso notturni) o manifestano stanchezza e cali di energia possono usufruire di tali supplementazioni.

Per ottenere il massimo beneficio è consigliabile seguire le indicazioni riportate sulla confezione del singolo integratore e accompagnare il prodotto con un adeguato consumo di acqua. Alcune formulazioni permettono di assumere anche due bustine o compresse al giorno dell’integratore, soprattutto quando ci si sente particolarmente spossati e debilitati. In alcuni casi, invece, medici e farmacisti consigliano anche di sciogliere bustine di sali minerali all’interno di una bottiglia d’acqua, in modo da sorseggiarla durante la giornata.

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