Come affrontare le roventi giornate estive senza sentirci deboli e spossati? scopri i consigli dell'esperto e i migliori integratori disponibili in commercio per affrontare caldo, stanchezza e pressione bassa.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Consigli e integratori per affrontare la stanchezza estiva

Il termometro estivo sta raggiungendo cifre davvero elevate in tutta Europa e questo si ripercuote sul benessere di adulti, anziani e bambini. L’estate in questo caso non diventa più sinonimo di giornate lunghe e di attività all’aperto, ma coincide con una sensazione fastidiosa e permanente di stanchezza, debolezza e pressione bassa. Infatti, le temperature elevate provocano vasodilatazione, aumento della perdita di liquidi e sali minerali attraverso la sudorazione e quindi squilibri nelle funzioni dell’organismo.

In questi casi, oltre a una corretta alimentazione e un’adeguata idratazione, può essere necessaria un’assunzione di integratori alimentari specifici sviluppati proprio per sostenere l’organismo durante i mesi più caldi dell’estate. Ma queste formulazioni quali ingredienti dovrebbero contenere? Come scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze? In questo articolo di DiLei analizzeremo alcune delle formulazioni più conosciute per combattere pressione bassa e stanchezza estiva

Integratori per spossatezza e pressione bassa estiva: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

Quando il caldo è eccessivo genera un abbassamento della pressione arteriosa e una sensazione di stanchezza, bisogna per prima cosa capire qual è la causa. Nella maggior parte dei casi si tratta di una combinazione di più fattori, che vedono interessati la sudorazione e la perdita di liquidi, la riduzione dei sali minerali e una maggiore richiesta energetica da parte del corpo. Tutto ciò è importante per capire qual è la combinazione di ingredienti da ricercare all’interno degli integratori alimentari utili per sostenere il corpo durante l’estate.

Tra gli ingredienti più utilizzati all’interno di queste formulazioni ci sono sicuramente magnesio, potassio e sodio. Questi tre minerali sono fondamentali perché ristabiliscono l’equilibrio elettrolitico, migliorano la funzione muscolare e aiutano a ridurre la sensazione di stanchezza e affaticamento fisico e mentale. Inoltre, potassio e sodio sono fondamentali anche per regolare la pressione arteriosa ed evitare dei cali troppo repentini.

In molte formulazioni è possibile trovare anche la carnitina, che è direttamente coinvolta nel metabolismo energetico cellulare. Infatti, questa molecola è capace di mobilitare i grassi e farli utilizzare come combustibile cellulare per la produzione di energia. Anche l’arginina partecipa a diversi processi metabolici e può essere utile per supportare il recupero fisico. Non mancano poi le vitamine del gruppo B, vitamina C e diversi coenzimi e antiossidanti, che vengono utilizzati per arricchire e rendere più efficaci gli integratori alimentari.

In alcuni casi, gli integratori per supportare l’organismo durante l’estate possono essere formulati anche con zuccheri a rapido o a lento rilascio e con piante che presentano azione tonico adattogena, come ad esempio il ginseng.

La scelta dell’integratore più adatta alle proprie esigenze dipende dal proprio stile di vita, dall’età dell’utilizzatore, ma anche dal livello di attività fisica svolto durante il giorno e della presenza di altre patologie o problematiche di salute.

I migliori integratori per pressione bassa e spossatezza estiva

Carnidyn Fast

Carnidyn Fast è una delle formulazioni più complete quando la stanchezza è particolarmente intensa e si accompagna a una riduzione delle energie durante il periodo estivo. La sua composizione associa L-carnitina, magnesio, potassio, vitamine del gruppo B e altri micronutrienti coinvolti nel metabolismo energetico.

La presenza della carnitina rende questo integratore particolarmente interessante per chi svolge attività fisica oppure attraversa periodi di intenso stress psicofisico. A differenza dei classici integratori di soli sali minerali, offre infatti un sostegno anche alla produzione di energia cellulare, risultando indicato quando la semplice reintegrazione di magnesio e potassio non è sufficiente.

Le pratiche compresse masticabili permettono inoltre di assumerlo facilmente anche fuori casa, senza necessità di scioglierlo in acqua.

Carnidyn Fast Compresse Masticabili Integratore con L-carnitina, magnesio, potassio e vitamine

Polase Plus Carnitina

Polase Plus Carnitina rappresenta un’evoluzione della classica formulazione Polase, pensata per chi associa alla perdita di sali minerali anche una marcata sensazione di affaticamento fisico. Oltre ai tradizionali magnesio e potassio, contiene infatti L-carnitina, aminoacidi e vitamine del gruppo B che contribuiscono al normale metabolismo energetico.

Rispetto alla formulazione classica di Polase, questa versione risulta più indicata quando il problema principale non è soltanto la disidratazione, ma anche la difficoltà nel recuperare energia durante giornate molto calde, allenamenti o periodi di lavoro intenso.

È particolarmente adatto a chi pratica sport, svolge un’attività lavorativa impegnativa oppure lamenta una persistente sensazione di spossatezza nonostante una buona alimentazione.

Massigen Pronto Recupero

Massigen Pronto Recupero è formulato per favorire un reintegro rapido dopo intensa sudorazione, attività sportiva o giornate particolarmente calde. La sua composizione comprende sali minerali, zuccheri rapidamente assimilabili, vitamine e sostanze utili al metabolismo energetico.

La presenza di carboidrati semplici lo rende particolarmente efficace quando è necessario recuperare velocemente energie e liquidi persi. Per questo motivo rappresenta una scelta interessante per chi pratica sport, lavora molte ore all’aperto o trascorre lunghe giornate sotto il sole.

Massigen Pronto Recupero Integratore con sali minerali, vitamine e zuccheri

Apportal Bustine

Apportal è un integratore particolarmente apprezzato quando la stanchezza non è dovuta esclusivamente alla perdita di sali minerali, ma anche a un periodo di intenso stress fisico o mentale. La formulazione combina magnesio e potassio con un ricco complesso di vitamine del gruppo B, vitamina C, aminoacidi e altri micronutrienti coinvolti nel metabolismo energetico. L’obiettivo è sostenere la fisiologica produzione di energia e contribuire alla riduzione dell’affaticamento.

Offerta Apportal Integratore Alimentare Bustine Integratore con vitamine, sali minerali e aminoacidi

Supradyn Ricarica

Supradyn Ricarica è uno dei multivitaminici più conosciuti per contrastare la sensazione di stanchezza e sostenere il metabolismo energetico. La sua formulazione comprende 13 vitamine, numerosi minerali, tra cui magnesio, e il Coenzima Q10, sostanza coinvolta nei processi di produzione dell’energia cellulare.

Offerta Supradyn Ricarica Multivitaminico con minerali e Coenzima Q10

Come e quando assumere questi prodotti

Gli integratori per la pressione bassa e la spossatezza estiva possono rappresentare un valido supporto quando il caldo genera sudorazioni intense, che a loro volta portano a una riduzione di liquidi e sali minerali nell’organismo. Ovviamente, queste formulazioni vanno inserite in una strategia ben più ampia, che comprende un’alimentazione equilibrata fatta di frutta fresca e verdura, accompagnate da una regolare idratazione giornaliera. Potrebbe interessarti anche l’articolo del magazine su quanta acqua bere durante il giorno con i consigli del nutrizionista.

L’utilizzo di questi integratori deve avvenire seguendo le indicazioni riportate su ogni singola confezione o rivolgendosi al proprio medico o farmacista di fiducia. Generalmente, l’assunzione viene effettuata una volta al giorno, al mattino, in modo da dare all’organismo un boost di energia e sali minerali per affrontare la giornata. Tuttavia, esistono integratori che prevedono anche una doppia assunzione o che possono essere assunti in prossimità di sessioni di allenamento e sport.

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