Gabriel Garko, indossa la fede e cena con i genitori di Gabriele Rossi

Gabriel Garko indossa nuovamente la fede e va a cena con i genitori di Gabriele Rossi. Il legame fra i due attori è più forte che mai, tanto che il re delle fiction conosce anche la famiglia del collega. Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che raccontano una serata spensierata con protagonisti anche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

Nelle immagini Gabriel Garko entra con l’amico nella pizzeria che appartiene ai genitori del ragazzo. La mamma e il papà di Gabriele Rossi escono da dietro il bancone per salutare gli ospiti, poi il gruppo mangia della pizza al taglio. L’atmosfera è rilassata e, mentre l’attore fuma la sigaretta elettronica, è facile intravedere la fede che porta al dito.

Qualche settimana fa, ospite di Live – Non è la D’Urso, Gabriel aveva confessato di vivere un periodo di crisi con la persona che amava e di essersi tolto per questo la fede. “No, non ho messo la fede – aveva detto alla D’Urso -. Stavi parlando del mio cambiamento? La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare”.

Gabriel aveva poi confermato di essere fidanzato e innamorato. “Sì comunque sono ancora innamorato – aveva spiegato -. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in 2 non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Ora nella vita sentimentale dell’attore sembra tornato il sereno. Negli scatti del settimanale Chi, Garko sorride mentre parla con i genitori di Gabriele Rossi. Poi osserva la locandina del suo libro, appesa nella vetrina del negozio. Il volume, che si intitola Andata e Ritorno, è una biografia realizzata dall’attore per raccontare i retroscena della sua esistenza.

A rendere più piacevole la serata Eva Grimaldi, l’ex compagna di Gabriel con cui i rapporti sono rimasti ottimi, con la moglie Imma Battaglia, attivista per i diritti LGBT.