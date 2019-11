Gabriel Garko non indossa la fede e svela la crisi: lo strano silenzio di Gabriele Rossi su Instagram

editato in: da

Gabriel Garko è stato ospite dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso dove ha svelato di essersi tolto la fede che sfoggiava ormai da diverso tempo e ha baciato la padrona di casa. L’attore ha concesso una lunga intervista a Barbara D’Urso dove però non ha mai nominato Gabriele Rossi, l’attore con cui ha un legame molto forte.

Qualche giorno fa i follower di Instagram avevano notato un fatto molto particolare: Rossi indossava la stessa fede di Garko. Un dettaglio che aveva alimentato i gossip riguardo il rapporto fra i due attori. Ora però sembra che questo simbolo importante sia sparito dalla mano di Gabriel ed è stato lui stesso a svelare perché.

Il re delle fiction ha raccontato di essere in crisi con la persona che ama. “No, non ho messo la fede – ha detto alla D’Urso -. Stavi parlando del mio cambiamento? La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare”.

Gabriel ha poi ammesso di essere in crisi con la persona che ama, nonostante ciò i sentimenti che prova sono ancora molto forti. “Sì comunque sono ancora innamorato – ha spiegato -. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in 2 non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Le parole di Garko hanno scatenato la curiosità dei fan soprattutto perché, per la prima volta, l’attore non ha parlato del legame con Gabriele Rossi. Gabriel non ha mai nascosto di essere molto legato al collega conosciuto sul set de L’Onore e il Rispetto con cui condivide spesso la sua quotidianità. Da qualche tempo però sembra che le cose siano cambiate.

Da circa una settimana infatti Rossi non posta nulla su Instagram, dove è molto attivo. L’ultimo post risale a sei giorni fa e ha come didascalia la frase: “Memento audere semper”, oltre a un hashtag molto particolare: “Scegli il meglio e al diavolo il resto”. Che i due abbiano litigato?