Gabriel Garko, Gabriele Rossi indossa la stessa fede (e scatena i gossip)

editato in: da

Gabriele Rossi indossa la stessa fede di Gabriel Garko. A svelarlo il settimanale Diva e Donna, secondo cui questo dettaglio non sarebbe sfuggito ai fan che seguono gli attori su Instagram. Da diverse settimane ormai non si parla d’altro che del legame fra il re delle fiction e il collega conosciuto sul set de L’Onore e il Rispetto, ma soprattutto di un presunto matrimonio segreto di Garko.

Qualche tempo fu, sulle pagine del settimanale Chi, Gabriel aveva confessato di essere innamorato. Non aveva svelato l’identità della persona capace di fargli battere il cuore, ma aveva affermato di volersi sposare e formare una famiglia. Per questo quando poco dopo al dito dell’attore era comparsa una fede in molti avevano pensato a un matrimonio segreto.

Garko era volato in Egitto con Gabriele Rossi, ma quando i gossip erano diventati troppo insistenti, aveva deciso di smentire le nozze prima su Instagram poi nel salotto di Domenica In. Intervistato da Mara Venier, Gabriel aveva raccontato tutta la verità, spiegando di non essersi mai sposato, ma ribadendo l’importanza per la fede che porta al dito.

“Non sono sposato – aveva detto – e se mi dovessi sposare a questo anello che già ho se ne aggiungerebbe un altro. Questa è una fede a cui tengo tantissimo e l’unico dito in cui entra è questo”. L’attore aveva poi parlato di Gabriele Rossi come di un “amico speciale”, facendo intendere come il legame fra i due fosse molto forte.

A confermarlo la presenza della stessa fede di Garko anche sulla mano di Gabriele. Secondo Diva e Donna, Rossi indosserebbe l’anello dal 2018 all’anulare. La conferma arriva da alcune foto pubblicate sul settimanale e scattate alla stazione di Milano. Nelle immagini i due attori fumano durante una pausa relax e si vede chiaramente che sfoggiano una fede identica. Una scoperta che scatena nuovamente i gossip, ma soprattutto che conferma il rapporto bellissimo fra Gabriel e Gabriele nato sul set diverso tempo fa.