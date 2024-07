Fonte: IPA Jennifer Lopez in bici con amici negli Hamptons

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ancora una coppia? La storia tra i due sembra essere più complessa di quanto si potesse pensare. Di certo è in corso una crisi di lunga data, ma forse il divorzio non è così alle porte come alcuni sostengono. La cantante, attrice e produttrice ha infatti lanciato un nuovo segnale: è tornata la fede nuziale sul suo dito.

Jennifer Lopez indossa la fede

Come già accaduto per Chiara Ferragni e Fedez, e tanti altri prima di loro, quando una coppia Vip si separa, lo sguardo è rapidamente rivolto alle fedi nuziali. Il giorno in cui queste spariscono dalle dita dei diretti interessati, si ha la chiara sensazione, giustificata, di una crisi definitiva, o quasi.

Per quanto riguarda Jennifer Lopez e Ben Affleck, i loro anelli non sono sempre stati in bella mostra. In particolare aveva generato un certo scalpore una serie di scatti di lui, che aveva di colpo deciso di “alleggerire” il suo dito.

Ora nuovi scatti sono apparsi online e ritraggono Jennifer Lopez. Come sappiamo, si sta rilassando negli Hamptons, dove ha tenuto anche una festa di compleanno anticipata in stile Bridgerton. Al suo fianco svariati amici, così da potersi rilassare e ricaricare dopo i tanti eventi di quest’anno. Basti pensare alle date del tour cancellate, così come le pessime recensioni ricevute sul fronte cinematografico. Per non parlare, poi, della crisi del suo matrimonio, come detto.

In giro in bici ma, ovviamente, ben seguita dai paparazzi, che hanno evidenziato la sua fede al dito. Va da sé che le voci su un possibile riavvicinamento con Ben Affleck siano tornate in trend. Non sembra che tra i due ci sia stato un episodio in particolare a scatenare una frattura. Nessun tradimento o simili, anzi. L’amore sembra ancora forte, stando a quanto si dice, ma i due apprezzerebbero stili di vita differente, quasi contrastanti a volte.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, non è finita

Tanto si è detto e scritto sul matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Si era parlato anche del fatto che i due fossero al punto di star dividendo gli averi. Una fonte anonima ha infatti sottolineato come sia stata lei a gestire principalmente le spese di famiglia (ingenti) in questi due anni. Ora, arrabbiata e ferita, sarebbe pronta a pretendere metà degli averi di lui.

I segnali che la coppia manda, però, sono di tutt’altra natura. Togliere o indossare una fede nuziale non è qualcosa che si fa a cuor leggero. Si tratta di gesti dall’enorme peso, non soltanto simbolico. Ha dunque la sua rilevanza il fatto che anche Ben Affleck sia tornato a mostrarsi in pubblico con il simbolo del legame con sua moglie.

Il 19 luglio è stato avvistato dai paparazzi guidare per Los Angeles, solo, con la fede al dito. Ciò rappresenta una notizia, dopo la sua assenza al compleanno anticipato di J.Lo negli Hamptons. Un’altra fonte ha rivelato a People come i problemi tra loro siano profondi. Si andrebbe ben oltre la gestione della fama e della vita pubblica. Al tempo stesso, pare i due stiano provando a salvare questo matrimonio. Soltanto il tempo potrà svelare l’esito.