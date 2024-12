Ben Affleck ha fatto a Jennifer Lopez il regalo di Natale più dolce (ed esclusivo)

Fonte: IPA Ben Affleck e Jennifer Lopez

Ben Affleck e Jennifer Lopez stanno per divorziare ma restano ancora molto uniti e vicini. I due si sono riuniti per godersi un pranzo in famiglia lo scorso 22 dicembre, qualche giorno prima di Natale. Sebbene la maggior parte dei regali fosse per i loro figli, l’attore non ha perso occasione per omaggiare la popstar, alla quale resta legato.

Il regalo esclusivo di Ben Affleck a Jennifer Lopez per Natale

Ben Affleck ha puntato sull’originalità e l’esclusività per sorprendere la sua quasi ex moglie Jennifer Lopez. L’attore e regista ha regalato alla cantante un libro autografato da Marlon Brando proveniente da una libreria di nicchia di West Hollywood. Secondo una fonte vicina a entrambi, JLo è una grande fan della star de Il Padrino scomparsa nel 2004 all’età di 80 anni.

“Ben ha regalato il libro a Jennifer perché lei è una grande fan di Marlon Brando“, ha spiegato una fonte a Page Six, che ha aggiunto: “La maggior parte dei regali erano per i rispettivi figli. Niente di esagerato ma solo un modo per celebrare le Feste tutti insieme: i due sono rimasti amichevoli nonostante le procedure di divorzio in corso”.

La notizia arriva dopo che è stato chiarito che Ben e Jennifer hanno intenzione di continuare a frequentarsi nonostante la rottura. Molti sperano in un riavvicinamento romantico ma per il momento questa ipotesi sembra esclusa. A quanto pare J.Lo e l’attore e regista “hanno un rispetto reciproco” e questo “non è qualcosa che passa” in fretta. Come specificato da più indiscrezioni, “ovviamente le cose non sono più le stesse, ma hanno un sacco di storia che li unisce ancora”.

A tenere gli ex coniugi in stretta vicinanza sono soprattutto i loro figli. Seraphina, la terzogenita che Affleck ha avuto da Jennifer Garner, e i gemelli della Lopez, Emme e Max, “frequentano la stessa scuola, quindi sono destinati a trascorrere del tempo insieme”. Ben e Jennifer fanno dunque del loro meglio per mantenere la loro relazione il più amichevole possibile, anche se non sono tenuti a farlo visto che non hanno eredi in comune. La figlia maggiore di Affleck, Violet, è attualmente al college, ma è rimasta vicina a Jennifer Lopez dopo la rottura.

“Ben e Jennifer rimangono amichevoli ogni volta che si vedono”, ha sottolineato la gola profonda. “Sono ancora molto legati ai rispettivi figli e, anche se non hanno un tipo di relazione di co-genitorialità, per molti versi si sentono comunque come una famiglia allargata“.

Ben Affleck con Jennifer Garner e i figli a Natale

Dopo l’incontro con Jennifer Lopez, Ben Affleck ha trascorso la giornata del 25 dicembre con l’ex moglie Jennifer Garner e i loro tre figli: Violet, 19 anni, Fin, 15 anni, e Samuel, 12 anni. Stando a quanto riportato da People, i ragazzi hanno chiesto ai genitori di trascorrere le feste insieme e loro hanno accettato. Del resto i due hanno sempre avuto un buon rapporto e qualche tempo fa, nel Giorno del Ringraziamento, hanno fatto anche del volontariato insieme. Natale in famiglia anche per la Lopez in compagnia di Emme e Max avuti nel 2009 dall’ex marito Marc Anthony.